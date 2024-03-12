Fransız gazetesinden ırkçı karikatür: Gazzelilerin açlıkla mücadelesiyle dalga geçti

Sosyal medya kullanıcıları, her gün onlarca çocuğun İsrail'in zorla aç bırakması nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.



Bazı kullanıcılar karikatürün "Fransa'da İslam karşıtlığının" bir örneği olduğunu dile getirirken, bir grup da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ



İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde kuvözdeki 2 bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.



Ramazan ayının ilk gününde 2 bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.



KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU MİKTARI 90 LİTREDEN 2 LİTREYE İNDİ

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, İsrail'in açlık ve susuzluğa sürüklediği Gazze'de insani krizin şiddetlendiğini ve kişi başına düşen su miktarının 90 litreden 2 litreye indiğini söyledi.