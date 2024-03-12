Fransız gazetesinden ırkçı karikatür: Gazzelilerin açlıkla mücadelesiyle dalga geçti

Corinne Rey tarafından Liberation gazetesi için çizilen karikatürde, insani dramın yaşandığı Gazze'de ramazan ayının nasıl başladığı ele alındı.
"Gazze'de Ramazan" isimli karikatürde bir kadının, onun yanında dili dışarıda resmedilen bir çocuğun, enkazdan çıkan bir elin, öfkeli ve ağzından sular akan bir adamın ve ağzında kemik parçaları ile kaçışan farelerin yer aldığı görüldü.
Karikatürde ağzından sular akarak resmedilen ve öfkeli olduğu anlaşılan adamın; kemikleri kapan fareleri kovaladığı, kadının ise adama "gün batımından önce olmaz" dediği an resmedildi.
Sosyal medya kullanıcıları, her gün onlarca çocuğun İsrail'in zorla aç bırakması nedeniyle hayatını kaybettiği Gazze'de yaşanan insani dramı alaya alan karikatürü yoğun şekilde eleştirdi.
Bazı kullanıcılar karikatürün "Fransa'da İslam karşıtlığının" bir örneği olduğunu dile getirirken, bir grup da benzer bir karikatürün Ukrayna halkı için asla yapılamayacağını belirterek Batı'yı ikiyüzlülükle suçladı.
AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ
İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde kuvözdeki 2 bebek daha yetersiz beslenme ve tıbbi teçhizat eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Ramazan ayının ilk gününde 2 bebeğin daha yaşamını yitirmesiyle Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU MİKTARI 90 LİTREDEN 2 LİTREYE İNDİ
Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, İsrail'in açlık ve susuzluğa sürüklediği Gazze'de insani krizin şiddetlendiğini ve kişi başına düşen su miktarının 90 litreden 2 litreye indiğini söyledi.
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