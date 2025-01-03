Fransız hapishanesinde kriz: Mahkum 5 kişiyi rehin aldı

Fransa’nın güneyindeki Arles cezaevinde bir mahkum, bir cezaevi çalışanı ve 4 sağlık personelini rehin aldı.

Fransız hapishanesinde kriz: Mahkum 5 kişiyi rehin aldı

’nın güneyindeki Marsilya yakınlarında bulunan Arles cezaevinde bir mahkum, bir cezaevi çalışanı ve 4 sağlık personelini rehin aldı.

Olay yerine özel harekat birimi RAID sevk edildi. Adalet Bakanı Gerald Darmanin açıklamasında, “Arles'daki merkezi cezaevinde 4 sağlık çalışanı ve bir cezaevi görevlisi de dahil olmak üzere 5 kişi rehin tutulmaktadır. Bununla başa çıkmak için tüm kaynakları seferber ettik. Durumun gelişimini gerçek zamanlı olarak takip ediyorum” dedi.

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