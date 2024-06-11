Fransız komedyene Netanyahu engeli: İşinden kovuldu

Fransız komedyen Guillaume Meurice'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirel sözleri nedeniyle ulusal radyo kuruluşu Radio France'taki işinden çıkarıldığı iddia edildi. Komedyenin, "inatçılığı ve tekrar eden sadakatsizliği"  nedeniyle işten alındığı belirtildi.

Fransız komedyene Netanyahu engeli: İşinden kovuldu
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Fransız komedyen Guillaume Meurice,  Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirileri nedeniyle Fransız radyosundaki işinden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız komedyen Meurice, Radio France'a bağlı Radio Inter'deki programda, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu'yu mizah yollu eleştiren ifadeleri nedeniyle işinden oldu.

Radio France, komedyene "büyük bir yanlıştan ötürü iş sözleşmesinin erken feshedildiğini" bildirdi.

Radio France Yürütme Kurulu Başkanı Sibyle Veil, komedyenin işten çıkarılmasına ilişkin Le Monde'a yaptığı açıklamada, bu kararın, Meurice'in "inatçılığı ve tekrar eden sadakatsizliği" nedeniyle alındığını belirtti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE HEDEF ALINMADI"

Kurum içinde "ifade özgürlüğünün ve mizahın hiçbir şekilde hedef alınmadığını" savunan Veil, komedyenin uyarılara rağmen söylemlerine devam ettiğini ve kendilerine işten çıkarmak dışında başka seçenek bırakmadığını ileri sürdü.

Avrupa Yahudileri Örgütü, 29 Ekim'deki programda, Netanyahu'ya yönelik eleştirel ve mizahi ifadelerinin ardından Guillaume Meurice hakkında "şiddeti teşvik ettiği ve Yahudi karşıtı nefret yaydığı" gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Fransız komedyen, 2 Mayıs'ta açığa alınmıştı.

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