Fransız maceraperest Jean-Jacques Savin, yaşamını yitirdi

Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmeyi hedefleyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin, bu amacına ulaşamadan yaşamını yitirdi.

Haberler - NTV Haber 23.01.2022 - 09:26

Fransız maceraperest Jean-Jacques Savin, yaşamını yitirdi

Tek kişilik özel yapım teknesiyle okyanusa açılan Jean-Jacques Savin, teknesinin kabininde ölü bulundu.

Portekiz açıklarında Savin'in teknesini tespit eden sahil güvenlik ekipleri Fransız maceracının teknesini ters dönmüş şekilde buldu.

Yapılan aramada Savin'in cansız bedenine teknenin kabininde ulaşıldı.

Eski bir asker olan 75 yaşındaki Fransızın tam olarak nasıl öldüğü henüz bilinmiyor.

Savin yolculuğuna 1 Ocak'ta Portekiz'den başlamıştı. Ancak cuma gününden beri kendisinden haber alınamıyordu.

Savin 90 gün sürmesi beklenen yolculuğunun sonunda Karayipler'e ulaşmayı hedefiyordu.

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