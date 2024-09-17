Fransız Meclisi, Macron'un azledilmesi talebini görüşecek

Fransa'da Ulusal Meclis Bürosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesine yönelik yasa tasarısının, meclisin bir komisyonu tarafından incelenmesini kabul etti. Sosyalist Parti, tasarının genel kurulda görüşülmesi halinde Macron'un azledilmesine karşı oy kullanacak.

Fransız Meclisi, Macron'un azledilmesi talebini görüşecek

Erken seçim sonrası siyasi kriz yaşayan 'da, Cumhurbaşkanı 'un azledilme talebi görüşülecek.

Solun çoğunlukta olduğu büroda yapılan oylamada, 10 "hayır" oyuna karşı 12 "evet" oyuyla, tasarının meclisin Kanunlar Komisyonu tarafından incelenmesine karar verildi.

Tasarı, bu komisyondan da yeşil ışık alırsa Ulusal Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Bu teklif, milletvekillerinin üçte ikisinin onayını aldığı takdirde Senato'ya iletilecek.

Senatörlerin üçte ikisi Macron'un azledilmesine yönelik tasarıyı kabul ederse, Parlamento'nun iki kanadının katılacağı son bir oylama yapılması gerekecek.

Parlamento üyelerinin üçte ikisinin nihai oylamada tekliften yana oy kullanması halinde Macron'un azledilmesine yönelik tasarı kabul edilmiş sayılacak.

Sosyalist Parti (PS), tasarının genel kurulda görüşülmesi halinde Emmanuel Macron'un azledilmesine karşı oy kullanacaklarını bildirmişti.

ZAYIF BİR İHTİMAL

Teklifi sunan radikal solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin mecliste tek başına çoğunluğu elinde bulundurmaması nedeniyle Macron'un görevinden alınmasına yönelik prosedürün nihayete ermesi, zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

Öte yandan, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu Senato'da, tasarının geçmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

YENİ HÜKÜMET KURULACAK

Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan genel seçimde Solcu Yeni Halk Cephesinin (NFP) en fazla milletvekilini çıkarmış, hiçbir parti veya ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamıştı. Emmanuel Macron, seçimlerin galibi solcu ittifakın ortak adayını atamayı reddederek 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan seçmişti.

Fransa'da yeni yasama yılının 1 Ekim'de başlaması beklenirken Barnier'nin bu hafta yeni hükümeti kurması bekleniyor.

Sol parti LFI, 1 Ekim'de hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini duyurmuştu.

LFI, Macron'un azledilmesini talep eden imza kampanyasına destek vermiş ve bu talebi içeren bir tasarıyı 31 Ağustos'ta Meclis'e sunmuştu. 

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