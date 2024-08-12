Fransız polisi, beş gündür kayıp olan İngiliz yürüyüşçüyü arıyor

Fransız savcıların yaptığı açıklamaya göre, polis, Pireneler'de beş gündür kayıp olan 67 yaşındaki yürüyüşçü için arama faaliyeti yürütüyor.



Güneydeki Foix kasabası savcılığı, tatile çıkan emekli doktordan, en son salı günü Guzet kayak merkezi yakınlarında haber alındığını açıkladı.



Adamın, salı günü yerel saatle öğleden sonra 4 sıralarında, "ailesine bir mesaj göndererek düştüğünü ve yaralandığını söylediği" belirtildi.



Fransız polisi, çarşamba gününden bu yana köpekler ve bir helikopter yardımıyla bölgeyi tarıyor.



Telefonunun yerini tespit edemediler ancak kayak merkezinin yakınlarında kaybolmasından bir gün sonra arabasını buldular.



Oğlu, Lot-et-Garonne'un güney bölgesinde yaşayan emekli doktorun yalnız seyahat ettiğini ve kamp yaptığını söyledi.