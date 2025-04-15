Fransız sağlık çalışanları açlık grevinde: "Filistin için adalet"

İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, bölgeye giderek yaralı Filistinli sivilleri tedavi eden Fransız doktor Pascal Andre'nin de aralarında bulunduğu 3 Fransız sağlık çalışanı, 31 Mart'ta Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde "Filistin'de adalet için açlık" çağrısıyla açlık grevine başladı.

Bu çağrı kapsamında şimdiye kadar Fransa genelinde 15 kişi açlık grevine başlarken, 95 kişi dayanışma orucu tuttu. Söz konusu kişilerden 11'i açlık grevine devam ediyor.

Eyleme katılanlar, Fransız ve Avrupa Birliği (AB) makamlarından, soykırımın devam ettiği Gazze'de uluslararası hukukun ve insancıl hukukun uygulanmasını talep ediyor.

Fransa'nın farklı kentlerinde seri eylem şeklinde yapılacak açlık grevleri, 24 Nisan'da Belçika'da sona erecek.

Strazburg Filistin Topluluğu Başkanı Sihabi, şunları söyledi: "Amaç gerçekten derhal ateşkes sağlanmasını, insani yardımın girmesini, İsrail'e yönelik yaptırım uygulanmasını, Avrupa ile İsrail arasındaki anlaşmaların durdurulmasını ve Filistin devletinin tanınmasını talep etmek."

