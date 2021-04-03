Fransız senatörden Müslümanlara destek

Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato'da görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısı ile Müslümanların hedef alındığını söyledi.

NTV 03.04.2021 - 16:12

Fransız senatörden Müslümanlara destek

Fransız Senatör Esther Benbassa Müslümanlara destek verdi.

Benbassa, Fransız Senatosunun "Cumhuriyet İlkelerine Saygı" olarak adlandırılan "Ayrılıkçılık" yasası diye bilinen tasarının görüşüldüğü genel kurul oturumunda konuştu.

Benbassa, yasa tasarısı ile Müslümanların hedef alındığını, kendilerine haksız yere yüklenildiğini ve dışlandığını savundu.

Benbasa, "Müslümanlarla beraber yaşamak istiyoruz, kimliksel talepleri bizi rahatsız etmiyor" dedi.

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