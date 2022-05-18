Fransız şirketine DAEŞ davası

Lafarge, Suriye'de 2013-2014 yıllarında faaliyetlerini sürdürebilmek için, aralarında DAEŞ'in de olduğu terör gruplarına milyonlarca euro rüşvet dağıtmakla suçlanıyor.

2017 yılında Paris Mahkemesi önünde başlatılan yargı sürecinde, firmanın bağlı olduğu grubun Suriye ayağı tarafından 2013 ve 2014 yıllarında, Suriye'nin kuzeyinde, başta DAEŞ olmak üzere, terörist gruplara ve aracılara yaklaşık 13 milyon euro rüşvet dağıtıldığı ortaya çıkmıştı.

Lafarge Suriye'de 2010 yılında inşası tamamlanan fabrikası için 680 milyon euro yatırım yapmıştı.

Paris İstinaf Mahkemesi Kasım 2019'da Lafarge hakkında dava açılması için yapılan başvuruyu reddetmiş, ancak Yargıtay bu kararı bozarak dosyayı İstinaf Mahkemesine iade etmişti.