Fransız sömürgesinde ekonomi protestoları: Martinik'te eylem yasağı ilan edildi

Martinik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert kentlerinde kamusal alanda gösteri düzenlemek ve toplanmak 23 Eylül’e kadar yasaklandı.

Fransız sömürgesinde ekonomi protestoları: Martinik'te eylem yasağı ilan edildi

'nın Karayipler’deki sömürgesi Martinik'te hayat pahalılığına karşı tepkiler sürerken adadaki dört bölgede 23 Eylül’e kadar gösteri yasağı getirildi.

Valiliğe düzenli bildirilerek gerçekleştirilen gösteriler, bu yasaktan muaf tutuldu.

Fransız basındaki haberlere göre, adadaki olaylarda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 31’e ulaştı.

Martinik Valiliği, adadaki hayat pahalılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gelecek günlerde konuyla ilgili bir toplantı daha düzenleneceğini duyurdu.

Martinik'te halk, eylül başından bu yana hayat pahalılığını ediyor. Adanın Fort-de-France ve Lamentin kentlerindeki bazı mahallelerinde 23 Eylül’e kadar 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün (INSEE) 2022 verilerine göre Martinik'teki gıda fiyatları, Fransa'nın ana karasına kıyasla yüzde 40 daha fazla.

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