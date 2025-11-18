Fransız TotalEnergies hakkında savaş suçu davası

Fransız enerji şirketi TotalEnergies hakkında Mozambik'teki doğalgaz sahasında işlenen savaş suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Almanya merkezli Avrupa Anaya ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), suç duyurusunu dün Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına sundu.

Şikayet, şirketin işlettiği doğalgaz sahasını korumakla görevli Ortak Görev Gücüne (JTF) bağlı askerlerin Temmuz-Eylül 2021 döneminde işlediği belirtilen kötü muamele vakalarına odaklanıyor.

ECCHR'nin açıklamasına göre, onlarca sivilin işkence gördüğü ve öldürüldüğü olaylar, TotalEnergies'in ülkenin kuzeydoğusundaki istikrarsız Cabo Delgado bölgesinde yürüttüğü sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesi kapsamında yaşandı.

"TOTALENERGIES ORDUNUN SUÇLARINDAN HABERDARDI"

ECCHR, yaptığı açıklamada, "Dahili belgeler, TotalEnergies'in Mozambik ordusunun Mayıs 2020'den itibaren sivillere yönelik şiddet iddialarından haberdar olduğunu, ancak JTF'ye verdiği desteği sürdürdüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu görev gücü, 2021'deki Selefi cihatçı grupların saldırısı sonrası faaliyetleri durdurulan doğalgaz sahasının altyapısını koruyan Mozambik ordusu birimlerinden oluşuyor.

İŞKENCE VE CİNAYET SUÇLAMALARI

Öte yandan Politico dergisi, sahada görev yapan askerlerin cihatçılara destek verdikleri suçlamasıyla 250 kadar sivili üç ay boyunca konteynerlere kilitlediğini yazdı.

Derginin haberine göre bu siviller dövüldü, işkenceye uğradı ve öldürüldü.

Olaylardan yalnızca 26 kişi sağ kurtuldu.

"ŞİRKETLER HESAP VERMELİ"

Bununla beraber ECCHR İş ve İnsan Hakları Eş Program Direktörü Clara Gonzales, "TotalEnergies, Mozambik ordusunun sistematik insan hakları ihlalleriyle suçlandığını biliyordu ama kendi tesisinin güvenliğini sağlamak adına onlara destek vermeye devam etti" diye konuştu.

Gonzales, "Şirketler ve yöneticileri çatışma bölgelerinde tarafsız aktörler değildir. Eğer suçları mümkün kılıyor ya da körüklüyorlarsa suç ortağı sayılabilirler ve hesap vermeleri gerekir" diye ekledi.

ECCHR, doğalgaz projesini yürüten Mozambique LNG şirketinin ise söz konusu olaylardan haberdar olmadığını ve bu tür vakaların yaşandığına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını bildirdiğini aktardı.

Geçen ay Mozambikli ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, projede yüzde 26,5 payı bulunan TotalEnergies'in "aşırı imtiyazlı" koşullar talep ederek Mozambik'i "rehin aldığını" öne sürmüştü.

TotalEnergies ise doğalgaz sahasında üretime 2029'da yeniden başlamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Şirket, bunun için öncelikle gecikmeden kaynaklanan 4,5 milyar dolarlık ek maliyeti içeren yeni bütçenin onaylanması gerektiğini, bu farkın da Mozambik hükümeti tarafından karşılanmasının planlandığını belirtmişti.