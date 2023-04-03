Fransızlar elektrikli scooter'lar hakkında kararını verdi

Fransız basınındaki haberlere göre, Parisliler, kentte yaklaşık 200 noktada kurulan sandıklarda, yerel saatle 09.00-19.00'da elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanmaya gitti.



Belediyenin girişimiyle yapılan ve kent sakinlerinin yüzde 8'inin katıldığı referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı. Böylelikle "Avrupa'da elektrikli scooter kiralama hizmetinin yasaklandığı ilk şehir" Paris oldu.



1 EYLÜL'E KADAR YASAK UYGULAMAYA KONULACAK

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 100 binden fazla kişinin oy kullandığını belirterek "Bu, yerel demokrasi için büyük bir zaferdir." ifadesini kullandı.

