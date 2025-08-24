Fransız tribünlerinde "Soykırımı durdurun" çağrısı

Fransa Ligue 1'de Olimpik Marsilya taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti: "Soykırımı durdurun, Filistin halkını özgürleştirin."

Ligue 1'in 2. haftasında Velodrome Stadı'nda Paris FC'yi konuk eden Olimpik Marsilya'nın taraftarları Özgür (Free Gaza) yazılı dev bir pankart açtı.

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki çocukların resmedildiği pankartta ayrıca "Soykırımı durdurun: Filistin halkını özgürleştirin" (Stop Genocide: Liberez le peuple Palestinien) ifadeleri kullanıldı.

Taraftarlar "Özgür Filistin" sloganları attı.

