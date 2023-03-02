Freddy Kasırgası iki ülkede can aldı: 14 ölü

Yağışlar nedeniyle her iki ülkede de çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.



BM, kasırganın beklenildiği kadar şiddetli olmamasına rağmen yüz binlerce kişiyi yardıma muhtaç hale getirdiğini belirtti.



Geçen hafta etkili olan kasırga nedeniyle Mozambik, Madagaskar ve Zimbabve'de olağanüstü önlemler alınmıştı.

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