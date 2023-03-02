Freddy Kasırgası iki ülkede can aldı: 14 ölü

Afrika'nın güneydoğu kıyılarını vuran Freddy Kasırgası nedeniyle Madagaskar ve Mozambik'te en az 14 kişi yaşamını yitirdi. Kasırga nedeniyle yüz binlerce kişinin hayatı olumsuz etkilendi.

Freddy Kasırgası iki ülkede can aldı: 14 ölü
Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı
Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı Haberi Görüntüle

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre, sağanak yağışları beraberinde getiren kasırga, Madagaskar'da 7, Mozambik'te de 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kasırgadan Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.

Freddy Kasırgası iki ülkede can aldı: 14 ölü - 1

Yağışlar nedeniyle her iki ülkede de çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

BM, kasırganın beklenildiği kadar şiddetli olmamasına rağmen yüz binlerce kişiyi yardıma muhtaç hale getirdiğini belirtti.

Geçen hafta etkili olan kasırga nedeniyle Mozambik, Madagaskar ve Zimbabve'de olağanüstü önlemler alınmıştı.

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