Frontex’ten Yunanistan’a "hak ihlali" soruşturması

Avrupa Birliği’nin (AB) dış sınırlarından sorumlu kurumu Frontex, Yunanistan hakkında göçmenlere yönelik hak ihlali iddialarıyla alakalı soruşturma yürüttüklerini açıkladı. Özellikle 2023 yılında Yunanistan’ın güney kıyıları açıklarında batan bir mülteci teknesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından insan hakları örgütleri Atina'nın mülteci ve göçmenlere yönelik yaklaşım ve politikalarına eleştiri getiriyor.



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, Frontex, çoğunluğu 2024 yılında gerçekleşenler olmak üzere 12 “ciddi olayı” incelediklerini söyledi. Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.



“HER BİR OLAY ETRAFLICA İNCELENİYOR”



Frontex Sözcüsü Chris Borowski de kurumun son dönemde şikayet mekanizmasını güçlendirdiğini belirterek, “Halihazırda Yunanistan’la bağlantılı olarak 12 aktif Ciddi Olay Raporu, Temel Haklar Ofisi tarafından inceleme altında. Her biri etraflıca inceleniyor” ifadelerini kullanmıştı.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı “geri itmeler” hakkında ocak ayında verdiği kararda bunların “sistematik” olduğuna hükmetmişti. Yunanistan’daki Kiryakos Miçotakis hükümeti ise bu iddiaları reddediyor, Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaşanan kazalardan etkilenen ya da denizde zor durumda kalan 250 bini aşkın mülteciyi kurtardıklarını savunuyor. Hükümet, hukuka ve uluslararası yükümlülüklere de uyduklarını iddia ediyor.

