FT: "Trump, otomobil üreticilerini bazı vergilerden muaf tutacak"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, otomobil üreticilerini bazı gümrük vergilerinden muaf tutmayı planladığı bildirildi.

Financial Times’ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bu yönde bir karar gündemde.



Haberde, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik olarak fentanil nedeniyle uygulanan vergilerle çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin kapsamı dışında, otomobil parçalarının bırakılacağı ifade edildi.