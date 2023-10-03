FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried hakkındaki "dolandırıcılık" davası başladı

Geçen yıl kasım ayında iflas ederek kripto para borsasında deprem etkisi yaratan ardından da dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried aleyhindeki ceza davalarından ilki başladı.



Bankman-Fried'a yönelik açılan iki ceza davasından ilki kapsamında, Yargıç Lewis Kaplan, New York'taki Manhattan federal mahkemesi salonunda toplanan 50 jüri adayı arasından hem savcılar hem de Bankman-Fried'ın savunması açısından adil olabilecek 12 üyenin belirlenmesi için sorular sordu.



Kaplan, amacın bu davayı yalnızca delillere dayanarak her iki taraf için de adil ve tarafsız bir şekilde karara bağlamaya istekli ve yetenekli kişilerden oluşan bir jüri seçmek olduğunu söyledi.



Davada, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçlamayla karşı karşıya bulunan Bankman-Fried, yaptığı savunmada söz konusu suçlamaları reddetmişti.



New York Güney Bölgesi savcıları, FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğunu, eski CEO'nun da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığını iddia etmişti.



İddia makamının davayı hazırlamasının yaklaşık 4 hafta sürmesi ve savunmanın da kendi argümanlarını sunmasının 1-2 haftayı bulması bekleniyor.



Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024'te yapılması planlanıyor.

