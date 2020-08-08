Oktay ve Çavuşoğlu'ndan destek ziyareti: Sonuna kadar Lübnan'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'a destek ziyareti gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la görüştü. Baabda Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da katıldı.

"TÜRKİYE OLARAK HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Basın mensuplarına görüşmeye ilişkin açıklama yapan Oktay, "Lübnan halkına başlığı dilemek için buradayız. Cumhurbaşkanımızın yardım teklifini ilettik. Tıbbi malzeme ve gıda yardımlarımız devam edecek "Türkiye olarak her türlü yardıma hazır olduğumzu ilettik. Lübnan halkını başlığı dilemek için buradayız. Cumhurbaşkanımızın yardım teklifini ilettik. Tıbbi malzeme ve gıda yardımlarımız devam edecek. Mersin Limanı yaraların sarılması için kullanılacak. Türkiye'nin hava ambulansları Lübnan'ın hizmetinde" açıklamasını yaptı.

PATLAMANIN ARDINDAN BEYRUT

