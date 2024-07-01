Fuji Dağı'nda kalabalık önlemi: Yeni tırmanış ücretleri getirdi

Japonya'nın kutsal Fuji Dağı'ndaki park bekçileri, aşırı kalabalığı önlemek için yeni patika ücretleri uygulayarak ve yürüyüşçü sayısını sınırlayarak, tırmanma sezonunu bugün gün doğumundan yaklaşık 90 dakika önce resmen başlattı.



Yetkililer, Japonya'nın simgesi ve ülkeye rekor hızla akın eden turistlerin ilgi odağı olan 3 bin 776 metre yükseklikteki zirveye yerleştirilen bir istasyonda yeni kurulan kapıyı saat 03.00'te açtı.



Dağcılar tırmanış için 2 bin yen yani 12 dolar ödemek zorunda kalacak. Geçen yıl çöp, kirlilik ve yürüyüş yollarının tehlikeli derecede kalabalık olduğu yönündeki şikayetlerin ardından ziyaretçi sayıları günde 4 bin ile sınırlı olacak.



Yenin 38 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Japonya'yı denizaşırı ziyaretçiler için karşı konulamaz bir destinasyon merkezi haline getirdi.



Son patlaması 1707 yılında gerçekleşen ve halen aktif bir tabakalı yanardağ olan Fuji Dağı, yüzyıllardır Şinto ve Budist ibadet yeri olmuştur.



Çevre bakanlığı, dağcı sayısının geçen yıl salgın öncesi seviyelere, yılda yaklaşık 300 bine ulaştığını söylüyor. Yürüyüşçüler genellikle gün doğumunda zirveye ulaşmak için sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor.