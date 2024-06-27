Fuji Dağı'nda kaybolan 3 dağcının cesedine ulaşıldı

Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı krateri yakınlarında, kaybolan 3 dağcının cesedine ulaşıldı. Japon ulusal basını yerli ve yabancı turistleri kazalar konusunda uyardı.

Fuji Dağı'nda kaybolan 3 dağcının cesedine ulaşıldı

merkezli  Kyodo ajansına göre, Şizuoka Eyalet Emniyeti, dağcıların kaybolduğuna yönelik alınan ihbar sonrası arama faaliyeti başlattı.

Fuji'ye tırmanılan patikalarda yapılan aramaların sonucunda, dağın Şizuoka'ya bakan krateri yakınlarında 3 dağcının cansız bedeni bulundu.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı Fuji Dağı'na temmuz-eylül sezonunda 200 bini aşkın ziyaretçi, popüler yürüyüş patikalarını kullanıyor.

Japon ulusal basını, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gün doğumunu izlemek dahil, turistik amaçlarla gece boyu yaptıkları tırmanışlar esnasında kazalar yaşanabildiğini bildiriyor.

ULUSAL SİMGE 

UNESCO Mirası Listesi'nde bulunan ve 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı, Japonya'nın ulusal simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı, dağcıların uğrak rotaları arasında bulunuyor.

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