Fuji Dağı'nda trajedi ve mucize aynı gün yaşandı

Japonya 'nın 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'na tırmanış sırasında fenalaşan 58 yaşındaki İsviçreli turist hayatını kaybetti.

Polis, yürüyüş sırasında bilincini kaybeden turistin sağlık ekipleri tarafından yeniden hayata döndürüldüğünü ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ÖTANAZİ ŞİRKETİNİN GENEL MÜDÜRÜYDÜ

İsviçre merkezli ötanazi kuruluşu EXIT, hayatını kaybeden kişinin kurumun genel müdürü Bernhard Sutter olduğunu doğruladı. Açıklamada, Sutter'ın ailesiyle birlikte Japonya'da tatilde bulunduğu sırada sağlık sorunu geçirdiği belirtildi.

Bu olay, 1 Temmuz'da başlayan Fuji Dağı tırmanış sezonundaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti. Sezonun ilk can kaybı ise 17 Temmuz'da başını çarparak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Japon bir dağcı olmuştu.

99 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

Aynı gün yaşanan bir diğer olayda ise 99 yaşındaki Tome Sagawa, Fuji Dağı'na tırmanırken yaralandı.

Dağ kulübesinde geceyi geçirmek zorunda kalan yaşlı kadın, ertesi gün arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu ve güvenli bölgeye indirildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Japon polisi, dağa çıkmayı planlayanlara hava koşullarını ve fiziksel durumlarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, yürüyüş sırasında sağlık sorunu yaşayan ya da hava şartlarının kötüleştiğini fark eden kişilerin tırmanışa devam etmemesi gerektiğini vurgulayarak, rotaların deneyim ve fiziksel yeterliliğe uygun şekilde planlanmasını istedi.

AŞIRI TURİZME KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Fuji Dağı son yıllarda aşırı turist yoğunluğu ve yetersiz ekipmanla tırmanış yapan ziyaretçiler nedeniyle güvenlik tartışmalarının odağında yer alıyor.

Bu kapsamda Yamanashi eyaleti, 2024 yılında en yoğun kullanılan Yoshida rotasında günlük tırmanış sayısını 4 bin kişiyle sınırlandırdı ve giriş ücreti uygulamasını başlattı. 2025 yılında bu ücret 4 bin yene çıkarıldı.

Komşu Shizuoka eyaleti de kendi üç yürüyüş rotasında aynı tutarda giriş ücreti almaya başladı.

Resmi verilere göre Fuji Dağı'nı geçen yıl 200 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu sayı, 2023'teki yaklaşık 220 bin ziyaretçiye göre düşüş gösterdi. 2024 sezonunda dağda dokuz kişi yaşamını yitirirken, 2025 sezonunda ise ölüm vakası yaşanmamıştı.