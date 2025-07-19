Fukuşima toprağını başbakanlığın bahçesine serdiler! Japonya'dan “güvenlik” gösterisi

Japonya hükümeti, 2011'deki deprem ve sonrasında oluşan tsunamide nükleer reaktörleri hasar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali çevresinden alınan ve düşük seviyelerde radyoaktif kalıntı içeren toprağı, güvenli olduğunu halka göstermek amacıyla Başbakanlık Ofisinin bahçesinde kullanmaya başladı.



Japonya Çevre Bakanlığının açıklamasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) onayladığı güvenlik yönergeleri çerçevesinde Başbakan İşiba Şigeru'nun başkent Tokyo'daki ofisine, Fukuşima Santrali'nin yakınından alınmış toprak getirildi.



Düşük seviyeli radyoaktiviteye sahip 2 metreküplük toprağın, ofisin bahçesindeki çimenlik alanın bir bölümünde kullanılacağı belirtilen açıklamada, bu uygulamayla kamuoyuna toprağın güvenli ve projelerde kullanıma uygun olduğunu göstermenin amaçlandığı bildirildi.



Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından toplanan toprakların, devlet dairelerinin arazilerinde çeşitli amaçlarla kullanılması planlanıyor.

MUHALEFET KARŞI ÇIKMIŞTI



Düşük seviyeli radyoaktiviteye sahip toprağın, Tokyo ve bazı kentlerde kullanılmasına yönelik girişimler, yerelde muhalefetin karşı durması nedeniyle durdurulmuştu.



Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiyesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.