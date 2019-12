Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi

Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, nükleer santralde muhafaza edilen radyoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasifik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak havaya karışmasının sağlanması veya her iki yönteminin birden kullanılması teklifinde bulundu.



Bakanlık, suyun kademeli olarak denize salınması işleminin, Birleşmiş Milletler (BM) Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılacağından ve çevredeki radyasyon seviyelerinin izlenmesine olanak tanıyacağından en iyi seçenek olarak görüldüğünü açıkladı.



Buharlaştırmanın da Three Mile Adası'ndaki nükleer santralde 1979'da meydana gelen kazanın ardından 87 bin ton trityumlu suyun 2 yılda ortadan kaldırıldığı sırada denenmiş ve sağlaması yapılmış bir yöntem olduğu vurgulandı.



Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, bir grup uzmana yaptığı teklifle Fukuşima'daki radyoaktif suyun tahliyesi konusunda ilk kez mevcut seçenekleri sınırlandırmış oldu.



Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), radyoaktif su depolama kapasitesinin 2022'den itibaren dolacağını açıklamıştı.



Fukuşima Nükleer Santrali'nde hala bine yakın tank içinde 1 milyon tondan fazla radyoaktif su muhafaza ediliyor. Tanklardaki radyoaktif içerikli suyun sel ve nükleer serpinti riskinin yanı sıra santraldeki temizleme çalışmalarını da engellediğine dikkat çekiliyor.



Uzmanlar, suyun kontrollü olarak denize salınmasını savunurken çevrede yaşayanlar buna karşı çıkıyor.



Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Olayda santraldeki dört nükleer reaktöründen üçü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.