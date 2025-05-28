Fukuşima’nın toprağına çiçek ekilecek! Tokyo planı devrede

Hasarlı Fukuşima nükleer santralinin yakınlarındaki hafif radyoaktif toprak, Tokyo'ya taşınacak ve malzemenin güvenli olduğunu kanıtlamak amacıyla başbakanın bahçesindeki çiçek yataklarında kullanılacak.

Karar, santralin Çornobil'den bu yana dünyanın en kötü nükleer kazasında üçlü erimeye maruz kalmasından 14 yıl sonra alındı.

Numune, yerel mahalleleri tahliye edilen sakinlerin geri dönüşüne uygun hale getirme çalışmaları sırasında santralin yakınından çıkarılan 14 milyon metreküp topraktan (10 beyzbol stadyumunu dolduracak kadar) alınacak.

HÜKÜMET "DÜŞÜK RİSKLİ" DİYOR

The Guardian gazetesinde göre toprak, santralin yakınındaki geniş bir alanda geçici olarak depolanıyor ancak yetkililer, 2045 yılına kadar Fukuşima dışında malzeme için kalıcı evler bulma konusundaki yasal yükümlülük konusunda ilerleme kaydetmekte zorlanıyor.

Hükümet, düşük riskli olarak tanımladığı malzemenin Japonya'nın diğer bölgelerinde yol ve diğer altyapıların inşasında kullanılabileceğini öne sürdü. Temel malzemesi olarak kullanılacak ve radyasyonu ihmal edilebilir seviyelerde tutmaya yetecek kalınlıkta üst toprakla kaplanacak.

Yetkililer, Başbakan Şigeru İşiba'nın bu "jest"inin, diğer yerleri de toprak miktarının kabul edilmesinin halk sağlığı ya da çevre için risk oluşturmayacağı konusunda ikna edeceğini umduklarını söyledi.