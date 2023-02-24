G-7 ülkeleri Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar konusunda anlaştı

Rusya-Ukrayna savşının birinci yılı geride kalırken Batılı ülkeler Rusya'ya yeni yaptırımları bir bir açıklanmaya devam ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 ülkelerinin liderleriyle çevrim içi yaptığı toplantının ardından başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.



Almanya’nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı uluslararası ittifakı güçlendirmek için çalıştığını belirten Scholz, savaşın yıl dönümünde ülkesinin Ukrayna'ya verdiği "sağlam" desteğini vurguladı.



Scholz, uluslararası arenada, Rusya'nın Ukrayna savaşında dünyada tek başına durduğunu netleştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, “Rusya'nın uluslararası hukuka geri dönmesi ve sonunda müzakere masasına oturması için baskıyı sürdürmeliyiz. Elbette buna ekonomik baskı da dahildir.” dedi.



Batılı ülkelerin Rusya’ya karşı yaptırımlarını koordine etmeye ve yaptırımlarda yasal boşlukları kapatmaya devam etme konusunda G-7'de mutabık kaldıklarını bildiren Scholz, “Bugün daha fazla tedbir taahhüdünde bulunduk ve bunları 10'uncu yaptırım paketiyle AB içinde uygulamak ve gerekli adımları atmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.



Scholz, G-7'nin Ukrayna’ya gerektiği sürece "finansal destek ve silah tedariki" konusunda güvence verdiğini aktararak, Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesi gerektiğini ve bu adım olmadan savaşın sonlandırılmasının müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını yineledi.



Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna’ya sağlamayı taahhüt ettiği Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı sayısını 14’ten 18’e çıkardığını da belirtti.



Scholz, yarın Hindistan’a ziyaret gerçekleştirerek Yeni Delhi'de Başbakan Narendra Modi ile bir araya geleceğini bildirerek, “Başbakan Modi ile aylardır yakın temas halindeyim ve bir kez daha Rusya-Ukrayna savaşında konumumuzu anlatacağım." dedi.



Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü kapsamında ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G-7’nın liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüntülü görüşme gerçekleştirdi.