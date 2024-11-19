G20 liderlerinden ortak bildiri: "Ortadoğu'daki durumdan derin endişe duyuyoruz”

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesinin ilk gününde, üye ülke liderleri tarafından ortak bir bildiri yayınlandı.

Dünya genelindeki çatışma ve savaşlardan derin üzüntü duyulduğu kaydedilen bildiride, “Tüm devletlerin BM Antlaşması'nın amaç ve ilkeleri ile uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Tüm devletler, BM Antlaşması’na uygun olarak toprak kazanmak amacıyla herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdit veya güç kullanmaktan kaçınmalıdır” denilen bildiride, “Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini yineliyor, sivillere ve altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.



"İNSANİ YARDIM ACİL İHTİYAÇ"

Gazze’deki insani felaket ve Lübnan'daki gerilimden “derin endişe duyulduğu” vurgulanan bildiride, insani yardım akışının artırılması ve sivillerin korunmasının “acil ihtiyaç” olduğu ifade edildi.

İnsani yardımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiği kaydedilen bildiride, “Filistinlilerin kendi geleceğini tayin hakkına sahip olduğunu yineleyerek, İsrail ve Filistin Devleti'nin güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarıyla uyumlu bir şekilde yan yana barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüme olan sarsılmaz bağlılığımızı ifade ediyoruz” denildi.

Bildiride, G20 üyesi ülkelerin Gazze ve Lübnan’da kapsamlı ateşkesi desteklediği ifade edildi.

"UKRAYNA GİRİŞİMLERİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Ukrayna'daki savaşın insani boyutunun yanı sıra küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme üzerinde de olumsuz etkileri olduğu hatırlatılan bildiride, “BM Anlaşması’nın barışçıl, dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tüm amaç ve ilkelerini gözeterek kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı destekleyen tüm yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılıyoruz.” denildi.



"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ"

Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine bağlı kalındığı belirtilen bildiride, G20 üyesi ülkelerin “terörün her türlüsünü kınadığı” vurgulandı.

“Çatışmaların barışçıl yollarla çözümü ve krizlerin ele alınmasına yönelik çabaların yanı sıra diplomasi ve diyalog da kritik önem taşımaktadır” ifadeleri kullanılan bildiride, “Sürdürülebilirlik ve refaha ancak barışla ulaşabiliriz” denildi.

G20 ülkelerinin açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele etme, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve küresel yönetişimde reform yapma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü kaydedildi.

Zirvede zenginlere yönelik vergi konusunun da ele alındığı kaydedilen bildiride, "Vergi egemenliğine tam saygı göstererek, ultra yüksek net değere sahip bireylerin etkin bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak için işbirliği yapmaya çalışacağız" denildi.