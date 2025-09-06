G20 Zirvesi Trump'ın Miami'deki golf otelinde yapılacak

ABD Başkanı Trump, gelenekleri yerle bir ektmeyi sürdürüyor.

Trump, Oval Ofis'teki basın toplantısında 2026'da ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmeler yaptı.



Bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirten ABD Başkanı, kendisinin yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu toplantıda yer alacağını söyledi.



"PARA KAZANMAYACAĞIM"



Trump, 14-16 Aralık 2026'da ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de yapılacağını hatırlatarak, söz konusu zirveyi kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladıklarını duyurdu.



Söz konusu organizasyon için Doral'ın en iyi seçenek olduğunu vurgulayan Başkan Trump, "bu işten hiçbir şekilde para kazanmayacaklarını, amacının liderleri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu" ifade etti.

