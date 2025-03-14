G7 bildirgesinden Filistin çıkarıldı: İsrail’i mutlu edecek taslak

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'den oluşan

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Kanada'da bir araya geldi.

Zirvede bakanlar, İsrail-Filistin konusunda iki devletli çözüme değinmedi ve daha önceki taslak metinlerde bu çözümün önemini vurgulayan kısımları çıkardı.



Zirvenin sonunda yapılacak açıklamanın taslağında "Filistin halkı için siyasi bir ufkun gerekliliği” vurgulanırken, Gazze'ye insani yardımın önü kesilmeden yeniden başlaması ve kalıcı ateşkes konularına destek yinelendi.



Diplomatlrın onayladığı açıklama taslağının gün içinde bakanlar tarafından onaylanması bekleniyor.

