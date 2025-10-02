G7, Rusya'dan petrol alımını artıran ülkeleri hedef alacak

Kanada Maliye Bakanlığı, G7 maliye bakanları toplantısı sonucunda yayımlanan ortak bildiriyi paylaştı.



Bildiride, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve Ukrayna'nın kendini savunma çabalarını desteklemek için Rusya'ya yönelik baskıyı artırmak konusunda mutabık kalındığı aktarıldı. Rusya'nın gerilimi tırmandıran eylemlerinin kabul edilemez olduğu ve barışın sağlanmasına yönelik çabalara zarar verdiği vurgulanan bildiride, bu zamana kadar uygulanan yaptırımların Rusya'nın gelirlerini azalttığı anımsatıldı.

Rusya'nın gelirlerinin önemli bir kaynağı olan petrol ihracatına yönelik baskının en üst düzeye çıkarılması konusunda mutabık kalındığı aktarılan bildiride, "Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rus petrolü alımını artırmaya devam edenleri ve bu yaptırımların atlatılmasını kolaylaştıranları hedef alacağız." ifadesine yer verildi.