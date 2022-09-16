G7 ülkeleri Ukrayna'ya olan desteklerini yineledi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın başlattığı savaş ile Avrupa'nın temel değerlerini hedef aldığını söyledi.



Metsola, Avrupa Birliğinin (AB) Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade ederek, Ukrayna halkına da verdiği mücadeleden ötürü teşekkür etti.



Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, G7 ülkeleri olarak Ukrayna'nın bağımsızlığına ve egemenliğine bir kez daha destek verdiklerini teyit ettiklerini belirterek, "Ukrayna desteğimize güvenebilir. Burada söz konusu Ukrayna'nın bağımsızlığı ve bizim Avrupa'daki güvenlik yapımızdır" dedi.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Ukrayna halkı hepimizin demokrasisini savunuyor" diye dedi.

Bas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'daki tüm liberal demokrasilere karşı savaş açtığını vurgulayarak, "Putin bu nedenle kendi ülkesine de zarar veriyor. Bu savaşı kazanamayacak" ifadelerini kullandı.

PELOSİ: UKRAYNA HALKI HEPİMİZİN DEMOKRASİSİNİ SAVUNUYOR



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, "Ukrayna halkı sadece kendi demokrasilerini değil, hepimizin demokrasisini savunuyor." diye konuştu.



Silahların susması gerektiğini ifade eden Pelosi, Rusya'nın sorumlu olduğu savaş nedeniyle hesap vermesi gerektiğine işaret etti.



Pelosi, ABD'nin gelecek haftalarda Ukrayna'ya mali yardıma devam edeceğini aktardı.



Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ise G7 ülkelerinden daha fazla hava savunma sistemi ve ağır silah talep etti.



Stefanchuk, "Ordumuz sayesinde ve aynı zamanda aldığımız silahlar sayesinde cephedeki durum şimdi değişti. İşte bu yüzden yeni, modern silahlara ihtiyacımız var." dedi.