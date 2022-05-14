G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Almanya’nın Schleswig Holstein eyaletinde bir araya geldi. Yayımlanan ortak bildiride Moskova yönetimine Ukrayna savaşına son verme çağrısı yapıldı, Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Haberler - NTV Haber 14.05.2022 - 23:43

G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı

, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ana gündem maddesi -Ukrayna savaşıydı.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride Moskova yönetimine Ukrayna savaşına son verme çağrısı yapıldı. Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Ukrayna'ya gerektiği sürece silah sağlamaya devam edileceği ve savaştan kaynaklanan küresel gıda kıtlığını gidermek için çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada "Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak ve sona erdirmek için çabalarımızı mümkün olduğunca çabuk hızlandıracağız" ifadeleri yer aldı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...