G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşıydı.



Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride Moskova yönetimine Ukrayna savaşına son verme çağrısı yapıldı. Rusya'ya ek yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.



Ukrayna'ya gerektiği sürece silah sağlamaya devam edileceği ve savaştan kaynaklanan küresel gıda kıtlığını gidermek için çalışılacağı belirtildi.



Açıklamada "Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak ve sona erdirmek için çabalarımızı mümkün olduğunca çabuk hızlandıracağız" ifadeleri yer aldı.

