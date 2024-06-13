G7 Zirvesi | Beyaz Saray sözcüsü Sullivan: Dünya Hamas'a ateşkesi kabul ettirmeli

G7 zirvesinde konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, "dünyanın Hamas'ı ateşkes önerisini kabul etmeye teşvik etmesi ve çıkmazdan kaçınması gerektiğini" söyledi.

G7 Zirvesi | Beyaz Saray sözcüsü Sullivan: Dünya Hamas'a ateşkesi kabul ettirmeli

liderlerinin katıldığı G7 Zirvesi 'da başladı.

Temel gündemi Ukrayna'ya askeri destek olan zirvede, Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin de açıklamalar yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, toplantıda yaptığı konuşmada, "dünyanın Hamas'ı ateşkes önerisini kabul etmeye teşvik etmesi ve çıkmazdan kaçınması gerektiğini" söyledi.

İsrail'in, Gazze için duyurulan ateşkes teklifinin arkasında durduğunu belirten Sullivan, "Hedef Hamas'la aradaki uçurumları kapatmak ve kısa süre içinde bir anlaşmaya varmak" dedi.

'li temsilci, Rusya ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirme yaptı.

Ukrayna'nın finansmanına yardımcı olmak üzere dondurulmuş Rus varlıklarının değerinin ortaya çıkarılmasına yönelik uluslararası çabalarda iyi bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Sullivan, G7 liderleri ile bir araya gelindiğinde, bir anlaşmaya varılmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planı: G7 liderlerinden tam destek

Biden'ın Gazze'de 3 aşamalı ateşkes planı: G7 liderlerinden tam destek

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Kuveyt’te yangın faciası: Ölenlerin 40’ı Hindistanlı

Kuveyt’te yangın faciası: Ölenlerin 40’ı Hindistanlı

Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiyi vurdu

Husiler, Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiyi vurdu

NATO savunma bakanları "Rus sabotaj kampanyasını" görüşecek

NATO savunma bakanları "Rus sabotaj kampanyasını" görüşecek

DSÖ açıkladı: Hindistan'da insana bulaşan kuş gribi vakası

DSÖ açıkladı: Hindistan'da insana bulaşan kuş gribi vakası

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı var

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı var

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...