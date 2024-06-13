G7 Zirvesi | Beyaz Saray sözcüsü Sullivan: Dünya Hamas'a ateşkesi kabul ettirmeli

Dünya liderlerinin katıldığı G7 Zirvesi İtalya'da başladı.

Temel gündemi Ukrayna'ya askeri destek olan zirvede, Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin de açıklamalar yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, toplantıda yaptığı konuşmada, "dünyanın Hamas'ı ateşkes önerisini kabul etmeye teşvik etmesi ve çıkmazdan kaçınması gerektiğini" söyledi.

İsrail'in, Gazze için duyurulan ateşkes teklifinin arkasında durduğunu belirten Sullivan, "Hedef Hamas'la aradaki uçurumları kapatmak ve kısa süre içinde bir anlaşmaya varmak" dedi.

ABD'li temsilci, Rusya ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirme yaptı.

Ukrayna'nın finansmanına yardımcı olmak üzere dondurulmuş Rus varlıklarının değerinin ortaya çıkarılmasına yönelik uluslararası çabalarda iyi bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Sullivan, G7 liderleri ile bir araya gelindiğinde, bir anlaşmaya varılmasını umduğunu sözlerine ekledi.

