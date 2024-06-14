G7 Zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da Başbakan Meloni tarafından karşılandı

Dünya liderlerinin katıldığı G7 zirvesi İtalya'nın Bari kentinde devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti.
Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanının zirvede bir konuşma yapması bekleniyor.
G7 liderleri bugün taslak bildirilerini yayınladı.
Bildiride temel maddeler Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ve Çin'e karşı önlemlerin devam etmesine yönelikti.
Bildiride ayrıca İran'a nükleer güç konusunda uyarılar da yer aldı.
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