G7 Zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da Başbakan Meloni tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti. Erdoğan burada ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Georgia Meloni tarafından karşılandı.

G7 Zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da Başbakan Meloni tarafından karşılandı

liderlerinin katıldığı G7 zirvesi 'nın Bari kentinde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı İtalya'da düzenlenen G7 zirvesinin ikinci günündeki oturuma katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanının zirvede bir konuşma yapması bekleniyor.

G7 liderleri bugün taslak bildirilerini yayınladı.

Bildiride temel maddeler Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya ve Çin'e karşı önlemlerin devam etmesine yönelikti.

Bildiride ayrıca İran'a nükleer güç konusunda uyarılar da yer aldı.

G7 taslak bildirisi: Rusya ve Çin'e savaş tedbiri, İran'a nükleer uyarı

G7 taslak bildirisi: Rusya ve Çin'e savaş tedbiri, İran'a nükleer uyarı

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