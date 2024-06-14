G7'de "kürtaj" krizi: Meloni ile Macron'u karşı karşıya getiren ifade bildiride yer almadı

G7 liderleri, İtalya'daki zirve sonrası taslak bildirisini açıkladı.

Bildiride, liderler, geçen yıl Japonya'da yaptıkları toplantıda cinsel haklar ve üreme hakları konusunda verdikleri taahhütleri yineledi ancak 2024 finalinde "kürtaj" kelimesine doğrudan yer vermedi.

Taslak bildiride, "Hiroşima Liderler Bildirisi'nde yer alan, herkes için kapsamlı cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları da dahil olmak üzere kadınlar için yeterli, uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetlerine evrensel erişim konusundaki taahhütlerimizi yineliyoruz" denildi.

Konu, G7 dönem başkanlığını yürüten İtalya'nın Başbakanı Georgia Meloni'nin bildiriden "güvenli ve yasal kürtaj" ifadesinin çıkarılmasını talep ettiği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise buna karşı çıktığı bildirilmişti.

Meloni ile Macron'un "kürtaj" konusundaki anlaşmazlığının iki lider arasında tansiyonun yükselmesine yol açtığı ifade edilmişti.



Fransa, mart ayındaki tarihi adımla, kürtaj hakkını anayasasına ekleyen ilk ülke oldu.

Meloni'nin aşırı sağcı hükümeti ise nisan ayında kürtaj karşıtlarının kürtaj danışma kliniklerine girmesine izin veren düzenlemeyi onayladı.

Muhalefet bu adımı "geriye doğru bir adım" olarak nitelendirdi.