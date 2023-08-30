Gabon'da geçiş hükümetinin lideri Cumhuriyet Muhafızları Komutanı Nguema oldu

Birkaç ay sonra Cumhuriyet Muhafızlarının Komutanlığına terfi eden Nguema, Cumhuriyet Muhafızları içerisinde doğrudan Ali Bongo'ya bağlı Özel Müdahaleler birimini kurdu ve zamanla bu birimi güçlendirdi.



Nguema'nın Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de yakın uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.



ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU



Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.



Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.



Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.



Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.



Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.



Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gabon'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve durumun "endişe verici" olduğunu bildirdi.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirby, ABD'nin bölge ve Gabon halkının destekçisi olmaya devam edeceğini belirterek, Afrika'daki ortaklarla yakın çalışmayı ve demokrasiyi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.



Kirby, "Gabon'daki gelişmeleri, askeri darbe girişimini çok yakından takip ediyoruz. Anayasaya aykırı bir şekilde ve darbe girişimleriyle sarsılan bölgedeki bu gelişme, derinden endişe verici." diye konuştu.



Bölgede böyle bir "trend" olup olmadığı sorusuna ise Kirby, "Bir ülkede daha askeri yetkililerin bu yönde tehlikeli adımlar atması endişe verici ancak buna 'trend' demek için erken." yanıtını verdi.

