Gagauz lideri Gutsul'a 7 yıl hapis cezası

Moldova, Gagauz Özerk Bölgesi lideri Yevgenia Gutsul'a 7 yıl hapis cezası verdi.



Rusya, Moldova'nın bu kararla demokrasinin kanunları ve normlarını çiğnediğini söyledi.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, cezayı "siyasi bir karar" olarak yorumladı.



Moldova savcılarına göre, Gutsul, Moldova'da dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş sürgündeki Rus yanlısı iş adamı Ilan Shor tarafından kurulan ve şu anda yasaklanmış olan Moskova yanlısı “Shor” partisini finanse etmek için 2019-2022 yılları arasında sistematik olarak beyan edilmemiş fonları ülkeye aktardı.

"Şor" Partisi Sekreteri Svetlana Popan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Duruşma esnasında mahkeme binası önünde protesto gösterisi yapıldı. Moldova yönetimini bölgeye baskı kurmakla suçlayan eylemciler, Gutsul'a hapis cezası verilmesini protesto etti.



NE OLMUŞTU?

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Bölgesi'nde Mayıs 2023'te seçim yapılmıştı.



Seçimin ikinci turunu, Rus yanlılığı ve ülkedeki iktidara muhalif olmasıyla bilinen "Şor" Partisi tarafından aday gösterilen Yevgeniya Gutsul kazanmıştı.



Moldova hükümeti, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor’a ait "Şor" Partisinin faaliyetleri Haziran 2023'te yasaklanmıştı.



Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş bölgesindeki Tüylü köyünde 1986'da doğan Yevgeniya Gutsul, 25 Mart’ta Kişinev’deki havalimanında gözaltına alınmıştı.



İki çocuk sahibi Gutsul’un, 28 Mart’taki duruşmada, 2023’teki başkanlık seçimi kampanyasının yasa dışı şekilde finanse edildiği gerekçesiyle 20 gün tutuklanmasına karar verilmişti.



Kişinev mahkemesi, 9 Nisan’da Gutsul’un ev hapsinde kalmasına karar vermiş ve ev hapsi süresi daha sonra uzatılmıştı.