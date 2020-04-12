Galatasaray'ın eski futbolcusu Song, corona virüs şüphesiyle karantinada tutuluyor

Song, corona virüslü kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı 12.04.2020 - 03:11

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Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, corona virüslü kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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