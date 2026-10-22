10 haftadır ortada yoktu, "Öldü" diyenler bile vardı. Kamerun'un yaşlı lideri ülkesine döndü

Kamerun, yönetimdeki bu belirsizliğin yanı sıra İngilizce konuşulan bölgelerdeki ayrılıkçı çatışmalar ve Çad Gölü Havzası civarında Boko Haram bağlantılı silahlı eylemlerle mücadele ediyor.

Fitch Solutions bünyesindeki BMI kuruluşunun ülke riski analisti Jason Healy, siyasi liderlikteki netlik eksikliğinin yatırımcı güvenini zedeleyebileceğini ve uzun vadeli büyük projeleri olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

El Cezire'ye konuşan Healy, takvimin geciktirilmesinin Biya'nın yetkiyi kendi kontrolünde tutma hesabından kaynaklanabileceğine işaret etti.

Yurttaşlık İnovasyonu ve Topluluk Çözümleri Politika Laboratuvarı Direktörü Mbi Aziseh Azimboh da uzun süren belirsizliğin hükümetin karar alma mekanizmasını yavaşlattığını, yapısal reformları geciktirdiğini ifade etti.

Hükümet sözcüsü ve İletişim Bakanı Rene Emmanuel Sadi, ağustos ayında RFI'a verdiği demeçte, yeni hükümeti kurma ve zamanını belirleme yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğunu söylemişti.

Sadi, Biya'nın bu denli yüksek bir makamı bir vatandaşa tevdi ederken zaman kullanmasının olağan karşılanması gerektiğini dile getirmişti.

İktidardaki Kamerun Demokratik Halk Hareketi akademisi koordinatörü Elvis Ngolle Ngolle de vatandaşların kaygılarını meşru gördüklerini ancak cumhurbaşkanının anayasal yetkisini istediği zaman kullanabileceğini belirtti.