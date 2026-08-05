10 sene önce askıya alınmıştı. Güney Kore projeyi yeniden başlıyor

Güney Kore Yeniden Birleşme Bakanlığının açıklaması, Kuzey Kore'nin Güney'i düşman devlet olarak tanımlama siyaseti kapsamında 2024 yılında ağır silahlarla korunan sınırdaki karayolu ve demiryolu bağlantılarını havaya uçurmasına rağmen geldi.

Bakanlık, demiryolu projesinin Silahsızlandırılmış Bölge'deki barış ve ekolojik turizm alanlarına erişimi kolaylaştıracağını, aynı zamanda sınır bölgelerindeki ekonomik hareketliliği teşvik edeceğini vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yakınlaşma çağrılarını reddeden Kuzey Kore ile diyalog kurma çabalarının güçlüğünü kabul etti.

Lee, "Yankısız bir boşluğa haykırıyor gibi hissedilebilir. Ancak barış ve bir arada yaşamak önemli bir görev olmaya devam ediyor. Ne kadar zor olursa olsun bu politikayı sürdürmek zorundayız" dedi.

Öte yandan bakanlık, Kuzey Kore ile insani yardım projelerini ve değişim programlarını desteklemek amacıyla kurulan Koreler Arası İşbirliği Fonu'nun ülke içindeki kullanım alanlarını genişletmeyi teklif etti.

Bakan Chung, 2016'daki nükleer ve füze denemelerinin ardından sınır ötesi programların çoğunun durdurulması nedeniyle, son on yılda fonun her yıl yalnızca yüzde 2 ila yüzde 3'lük kısmının harcandığını belirtti.

Devlet Başkanı Lee, fonun harcama imkanı bulunamadığı için biriktiğini vurgulayarak, "Bu nedenle uygulama kararnamesini revize etmek ve kullanım alanlarını genişletmek makul görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Chung, fona ilişkin yönetmelik değişiklikleriyle birlikte kaynakların sınır bölgesi projelerine, barış ekonomisi girişimlerine, yeniden birleşme faaliyetlerine ve Kuzey Kore araştırmalarına aktarılmasının önünün açılacağını sözlerine ekledi.