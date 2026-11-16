10 yıllık bekleyiş bitiyor. Miami şehri, GTA 6 için Vice City'ye dönüştü

Kenti saran tanıtım kampanyası, hayranlar arasındaki heyecanı daha da artırıyor.

Miami Dade College'da okuyan 21 yaşındaki Yarixza Hernandez, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu şehirde büyüdüm. Miami'yi seviyorum ve en sevdiğim oyunlardan birinin büyüdüğüm yerden esinlenmesini görmek çılgınca" dedi.

Aynı okulun e-spor takımında yarışan 19 yaşındaki Aldo Gonzalez ise oyunun yıllardır beklendiğini belirterek, "İnsanlar oyunu oynayabilmek için şimdiden işten bir haftalık izin aldı" diye konuştu.

Sosyal medyada da oyunun çıkış gününe hazırlanan hayranların paylaştığı videolar hızla yayılıyor.

Videoların birinde bir kullanıcı PlayStation 5 konsolunu temizleyip berbere götürürken, bir başkası randevuya gider gibi şık giyindiği anları paylaştı.

Bir diğer hayran ise Phil Collins'in "In the Air Tonight" şarkısından "Hayatım boyunca bu anı bekledim" dizesini seslendirdi.

18 yaşındaki Guido Rodriguez de "Dürüst olmak gerekirse, oyunu bitirene kadar birkaç gün boyunca hiç durmadan oynayacağım" ifadelerini kullandı.

Oyun, yerel hayranlara kendi şehirlerinin dijital bir versiyonunu keşfetme fırsatı sunuyor.

Vice City'deki plajlar, gökdelenler, kanallar ve mahalleler, Güney Florida sakinleri tarafından kolayca tanınabiliyor.

Üniversiteli oyuncu Gonzalez, Vice City temalı partilere katılmayı ve arkadaşlarına kendi şehrini en azından sanal ortamda gezdirmeyi planladığını aktardı.

ŞERİFTEN "SUÇ FAALİYETLERİ" TEPKİSİ

Miami-Dade İdaresi'nin tanıtım kampanyasına verdiği destek tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bölge Şerifi Rosie Cordero-Stutz, oyunun "suç faaliyetleri" üzerine kurulu olmasından yakınarak seriye daha önce de yöneltilen bir eleştiriyi yineledi.

Ancak Rodriguez gibi oyunculara göre video oyunları gerçeklikten kaçmanın bir yolu.

Rodriguez, "Bu film izlemek ya da kitap okumak gibi, değil mi? Sizi deneyimleyebileceğiniz farklı bir dünyaya sokuyor" dedi.