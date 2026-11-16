10 yıllık bekleyiş bitiyor. Miami şehri, GTA 6 için Vice City'ye dönüştü
16.11.2026 09:51
ABD'nin Miami kenti, 19 Kasım'da çıkacak GTA VI öncesi Rockstar Games ile imzalanan 3,9 milyon dolarlık anlaşmayla oyundaki kurgusal şehir Vice City kimliğine büründü.
ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kenti, 19 Kasım'da piyasaya sürülecek Grand Theft Auto 6 oyunu öncesinde kurgusal ikizi "Vice City" kimliğine büründü.
On yılı aşkın süredir beklenen oyunun tanıtımı için Miami-Dade İdaresi yetkilileri, yapımcı şirket Rockstar Games ile 3,9 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.
Anlaşma kapsamında Miami Heat basketbol takımının stadyumu ve kentin havalimanı gibi simge noktalar neon pembe "Vice City" reklamlarıyla donatıldı.
Miami Beach sahilindeki depolama konteynerleri, şehir merkezindeki bulvarlarda yer alan dev duvar resimleri, boks ringleri ve hatta kahve bardakları bile oyunun logosunu taşıyor.
Ünlü duvar resimleriyle tanınan Wynwood semti ve South Beach'teki Muscle Beach spor alanı da "Vice Beach" yazılı konteynerlerle tanıtım kampanyasının parçası oldu.
Kampanya, 1983 yapımı ve Miami'de geçen "Scarface" filmine de göndermeler içeriyor.
Filmdeki şiddet dolu bir sahnenin çekildiği Miami Beach'teki mekanın önünde, üzerinde "Welcome to Vice City" yazan neon pembe klasik bir otomobil sergileniyor.
ÖN SİPARİŞLERİN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI
Rockstar Games'in geliştirdiği açık dünya aksiyon macera oyunu, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için satışa çıkıyor.
Yapım, ilerleyen bir tarihte PC platformu için de çıkacak.
Oyun, serinin ilk zorunlu olmayan kadın ana karakteri Lucia Caminos ile eski asker ve uyuşturucu kuryesi Jason Duval'ın hikayesini anlatıyor.
Başarısız bir banka soygununun ardından "Bonnie ve Clyde" tarzı bir komplonun içine düşen bu ikilinin yaşadıkları konu ediliyor.
RAGE 9 grafik motoruyla geliştirilen yapım, ABD'nin Florida eyaletinden esinlenilen kurgusal Leonida eyaletinde ve Miami esintili Vice City'de geçiyor.
Geliştirilmiş yapay zeka ve oynanamaz karakter (NPC) çeşitliliği oyunun öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor.
Rockstar Games için yeni oyunun başarısı büyük önem taşıyor.
Serinin 2013 yılında çıkan önceki oyunu GTA V, 230 milyon kopya satarak tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu unvanını almıştı.
Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive henüz yeni oyunun satış rakamlarını açıklamadı.
Ancak şirketin CEO'su Strauss Zelnick, ön siparişlerin "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığını söyledi.
Pazar araştırma şirketi Sensor Tower ise GTA VI için verilen ön siparişlerin şimdiden 1 milyar doları aştığını tahmin ediyor.
OYUNCULAR İŞTEN İZİN ALDI, SOSYAL MEDYA HAREKETLENDİ
Kenti saran tanıtım kampanyası, hayranlar arasındaki heyecanı daha da artırıyor.
Miami Dade College'da okuyan 21 yaşındaki Yarixza Hernandez, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu şehirde büyüdüm. Miami'yi seviyorum ve en sevdiğim oyunlardan birinin büyüdüğüm yerden esinlenmesini görmek çılgınca" dedi.
Aynı okulun e-spor takımında yarışan 19 yaşındaki Aldo Gonzalez ise oyunun yıllardır beklendiğini belirterek, "İnsanlar oyunu oynayabilmek için şimdiden işten bir haftalık izin aldı" diye konuştu.
Sosyal medyada da oyunun çıkış gününe hazırlanan hayranların paylaştığı videolar hızla yayılıyor.
Videoların birinde bir kullanıcı PlayStation 5 konsolunu temizleyip berbere götürürken, bir başkası randevuya gider gibi şık giyindiği anları paylaştı.
Bir diğer hayran ise Phil Collins'in "In the Air Tonight" şarkısından "Hayatım boyunca bu anı bekledim" dizesini seslendirdi.
18 yaşındaki Guido Rodriguez de "Dürüst olmak gerekirse, oyunu bitirene kadar birkaç gün boyunca hiç durmadan oynayacağım" ifadelerini kullandı.
Oyun, yerel hayranlara kendi şehirlerinin dijital bir versiyonunu keşfetme fırsatı sunuyor.
Vice City'deki plajlar, gökdelenler, kanallar ve mahalleler, Güney Florida sakinleri tarafından kolayca tanınabiliyor.
Üniversiteli oyuncu Gonzalez, Vice City temalı partilere katılmayı ve arkadaşlarına kendi şehrini en azından sanal ortamda gezdirmeyi planladığını aktardı.
ŞERİFTEN "SUÇ FAALİYETLERİ" TEPKİSİ
Miami-Dade İdaresi'nin tanıtım kampanyasına verdiği destek tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bölge Şerifi Rosie Cordero-Stutz, oyunun "suç faaliyetleri" üzerine kurulu olmasından yakınarak seriye daha önce de yöneltilen bir eleştiriyi yineledi.
Ancak Rodriguez gibi oyunculara göre video oyunları gerçeklikten kaçmanın bir yolu.
Rodriguez, "Bu film izlemek ya da kitap okumak gibi, değil mi? Sizi deneyimleyebileceğiniz farklı bir dünyaya sokuyor" dedi.