100 yıl sonra bir ilk. Yeni bir kedi türü keşfedildi
18.09.2026 09:34
Bolivya'nın And Dağları'nda ev kedisi sanılan küçük bir kedinin bilim için yeni bir tür olduğu belirlendi. "Tilcayo" adı verilen hayvan, bir asırdan uzun süredir tanımlanan ilk yeni vahşi kedi türü.
BÖLGE HALKI EV KEDİSİ SANDI
Bilim insanları, 100 yılı aşkın süredir ilk kez yeni bir vahşi kedi türü keşfetti. Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarındaki dağlık Yungas bölgesinde tespit edilen küçük kediye "Tilcayo kaplan kedisi" adı verildi.
Leoparı andıran benekli kürküyle dikkat çeken türün bilimsel adı ise Leopardus tilcayo olarak belirlendi.
Araştırma ekibinde yer alan biyolog ve National Geographic kaşifi Paola Nogales-Ascarrunz, bölge halkının And Dağları'nda karşılaştığı bu hayvanları uzun süre sıradan bir ev kedisi sandığını söyledi.
100 YIL SONRA BİR İLK
Nogales-Ascarrunz, keşfi "dikkat çekici bir gelişme" olarak nitelendirerek yaklaşık 100 yıldır yeni bir vahşi kedi türünün tanımlanmadığını belirtti.
Tilcayo, 1923'te tanımlanan Uruguay pampas kedisinden bu yana keşfedilen ilk yeni vahşi kedi türü olarak kayıtlara geçti.
Yaklaşık 45 santimetre uzunluğundaki tilcayo, sıradan bir ev kedisinden biraz daha küçük. Tür, yuvarlak kulakları ve benekli kürküyle öne çıkıyor.
ŞİMDİYE KADAR SADECE İKİSİ BULUNDU
Bilim insanlarının şimdiye kadar yalnızca iki tilcayo tespit edebilmesi, keşfi daha da dikkat çekici hale getirdi. Bir erkek ve bir dişi birey üzerinde kapsamlı genom dizileme çalışmaları gerçekleştirildi.
Erkek tilcayo, kendisini bulan bir ailenin yetkililere teslim etmesinin ardından Yungas'taki bir hayvan barınağında tutuluyor.
Dişi tilcayo ise bölge sakinlerinin saldırısına uğramasının ardından kurtarıldı ve daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.
DÜNYADA SADECE BOLİVYA'DA GÖRÜLDÜ
2021'de başlayan araştırmanın sonuçları bilimsel dergi Current Biology'de yayımlandı.
Nogales-Ascarrunz, türün şu ana kadar yalnızca Bolivya'da tespit edildiğini ve dünyanın başka hiçbir bölgesinde kayda geçmediğini söyledi.
Yeni tür şimdilik nesli tükenmeye karşı hassas olarak sınıflandırıldı. Ancak bilim insanları, bilinen birey sayısının son derece az olması nedeniyle tilcayonun ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.