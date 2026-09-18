100 yıl sonra bir ilk. Yeni bir kedi türü keşfedildi

Bilim insanlarının şimdiye kadar yalnızca iki tilcayo tespit edebilmesi, keşfi daha da dikkat çekici hale getirdi. Bir erkek ve bir dişi birey üzerinde kapsamlı genom dizileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Erkek tilcayo, kendisini bulan bir ailenin yetkililere teslim etmesinin ardından Yungas'taki bir hayvan barınağında tutuluyor.

Dişi tilcayo ise bölge sakinlerinin saldırısına uğramasının ardından kurtarıldı ve daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.