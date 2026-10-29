11 Eylül ve Maduro davalarının yargıcı Alvin Hellerstein 92 yaşında öldü
29.10.2026 10:44
New York'ta yaklaşık otuz yıl boyunca 11 Eylül saldırıları, Donald Trump ve Nicolas Maduro davalarına bakan federal yargıç Alvin Hellerstein 92 yaşında hayatını kaybetti.
New York'ta yaklaşık otuz yıl boyunca ABD tarihinin en kritik siyasi ve toplumsal davalarında son sözü söyleyen federal yargıç Alvin Hellerstein, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Manhattan Federal Mahkemesi, Hellerstein'ın dün ailesinin yanında öldüğünü duyurdu.
Eski Demokrat Başkan Bill Clinton'ın 1998 yılında atadığı Hellerstein, meslektaşlarının emekliye ayrıldığı ya da iş yükünü hafiflettiği 90'lı yaşlarında bile yoğun bir dava trafiğini bizzat yönetmeyi sürdürdü.
Mahkemenin Başyargıcı Laura Taylor Swain yayımladığı taziye mesajında, Hellerstein'ı "kavrayışı yüksek ve kendini işine adamış bir hukukçu" olarak tanımlayarak enerjisini son anına kadar koruduğunu belirtti.
Ölümün ardından mahkeme yönetimi, Hellerstein'ın baktığı açık dosyaları kura yöntemiyle diğer yargıçlara dağıtma kararı aldı.
Bu kapsamda, görevden alınan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun işkence ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılandığı dosya, Yargıç Analisa Torres'e geçti.
Suçlamaları reddeden Maduro'nun duruşması gelecek yılın haziran ayında yapılacak.
BEYAZ SARAY İLE KARŞI KARŞIYA GETİREN KARAR
Hellerstein'ın uzun kariyerinde en çok ses getiren dosyalardan bazıları doğrudan ABD Başkanı Donald Trump ile kesişti.
Yargıç, Trump'ın Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yürütülen ve Mayıs 2024'te mahkumiyetle sonuçlanan "sus payı" davasını federal mahkemeye taşıma girişimini geri çevirdi.
Trump'ın başkanlık dokunulmazlığını öne sürerek davayı düşürme talebi de yine Hellerstein engeline takıldı.
Yargıç, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de Adalet Bakanlığına geri adım attırdı.
Trump ile arası açılan eski kişisel avukatı Michael Cohen'in yazdığı kitap yüzünden ev hapsinin iptal edilip cezaevine gönderilmek istendiğini belirten Hellerstein, 2020 yılında bu girişimi bir "misilleme" olarak niteleyerek Cohen'in derhal serbest bırakılmasına hükmetti.
Hellerstein'ın adalet terazisinden yalnızca siyasetçiler değil, finans dünyasının devleri de geçti.
Yargıç, geçen yıl JPMorgan Chase'i 175 milyon dolar dolandırmaktan suçlu bulunan eğitim girişimi kurucusu Charlie Javice'in davasını yönetti.
2024 yılında ise kurduğu Archegos Capital Management'ın çöküşüyle bankaları 10 milyar dolardan fazla zarara uğratan Bill Hwang'ın piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık davasında mahkeme kürsüsünde yine o oturdu.
11 EYLÜL TAZMİNATLARINDAN İNANÇ SORGUSUNA UZANAN KARİYER
Hellerstein'ın Amerikan yargı tarihindeki asıl belirleyici rolü, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıların ardından başladı.
Yargıç, saldırılar nedeniyle açılan haksız ölüm ve mülk hasarı davalarının neredeyse tamamına tek başına baktı ve yıllar süren devasa tazminat süreçlerini karara bağladı.
Ortodoks bir Yahudi olan New York doğumlu Hellerstein, inancının adalet anlayışı üzerindeki etkisini gizlemedi.
Ceza duruşmalarını özellikle cuma günlerine ayarladığını belirten yargıç, 2020'deki bir kayıtta, Şabat gününde verdiği cezaların adil olup olmadığını derinlemesine düşünebilmek için bu takvimi seçtiğini anlattı.
2013 yılında kaleme aldığı bir hukuk makalesinde ise "Bir yargıç ve bir Yahudi olarak, yaptığım her şeyin Tanrı'yı yansıttığını ve O'nun suretini etkilediğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
Columbia Üniversitesinde lisans ve hukuk eğitimini tamamlayan, bu dönemde okulun hukuk dergisinde editörlük üstlenen Hellerstein, kariyerinin ilk yıllarında ABD ordusunun adli teşkilatında görev aldı.
1960 yılında katıldığı Stroock & Stroock & Lavan hukuk bürosunda 38 yıl avukatlık yaptıktan sonra federal yargıçlık koltuğuna oturan hukukçu, çeyrek asrı aşan görev süresiyle New York adliyesinin sembol isimlerinden biri olarak tarihe geçti.