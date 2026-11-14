11 Eylül'den beri ilk. ABD'de tüm uçaklar indirildi, sivil havacılık alt üst oldu

Son arıza; eskiyen teknoloji, ekipman ve iletişim sorunlarının yanı sıra birkaç bin kontrolör açığıyla boğuşan ABD hava trafik kontrol sistemindeki baskının en çarpıcı işareti oldu.

Benzer arızaları önleyecek yeni bir sistemi finanse etmediği gerekçesiyle Kongre'yi suçlayan Duffy, modernizasyon için 50 milyar dolar çağrısı yaptı.

Duffy, "Elimizde inanılmaz derecede eski bir hava trafik kontrol sistemi var" dedi.

Bakan sözlerini, "Onarmamız için bize parayı verin" diyerek sürdürdü.

Duffy ayrıca, "Anahtarlarımız ve yönlendiricilerimiz veriyle aşırı yüklendi ve çöktü. Çöken şey eski donanımdı; bence Amerikan halkının yanıtlaması gereken soru şu: Kongre'nizin bunu finanse etmesini istiyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Kesinti kaynaklarda farklı zamanlamalarla aktarılan bütçe talebiyle aynı döneme denk geldi; bir habere göre arızadan hemen önce Cuma günü erken saatlerde, diğer bir habere göre ise arızadan bir gün önce Beyaz Saray ve Ulaştırma Bakanlığı Kongre'den yaklaşık 30,1 milyar dolarlık ek kaynak istemişti.

Eski havalimanları ile hava trafik kontrol altyapısını yenilemeyi hedefleyen bu paketin 10,1 milyar dolarlık kısmı doğrudan hava trafik kontrol modernizasyonuna ayrılmıştı.