114 yıl sonra Güneş tutulmasında şaşırtan görüntü. Gökyüzünün rengi tamamen değişti

Tam Güneş tutulması sırasında Ay, Güneş'in parlak diskini tamamen kapatıyor. Böylece normal şartlarda Güneş'in yoğun ışığı nedeniyle çıplak gözle görülemeyen çok daha sönük dış atmosferi, yani korona, görünür hale geliyor.

Milyonlarca derece sıcaklığa ulaşabilen korona, tutulmalar sırasında genellikle beyaz veya gümüşümsü bir renkte görülüyor.

İspanya'da ise tutulmanın gün batımına yakın gerçekleşmesi bu görüntüyü değiştirdi.

Güneş ufka yaklaştıkça ışığı gözlemciye ulaşmadan önce Dünya atmosferinin çok daha uzun bir bölümünden geçmek zorunda kalıyor.

Atmosferdeki moleküller bu yolculuk sırasında özellikle mavi gibi kısa dalga boylarındaki ışığı daha fazla saçıyor. Geriye kırmızı, turuncu ve sarı gibi daha sıcak tonların ağırlıkta olduğu ışık kalıyor.

Gün batımlarının kırmızı ve turuncu görünmesinin arkasında da aynı temel fiziksel süreç bulunuyor.