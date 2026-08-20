114 yıl sonra Güneş tutulmasında şaşırtan görüntü. Gökyüzünün rengi tamamen değişti
20.08.2026 12:53
Son Güncelleme: 20.08.2026 13:00
İspanya'daki tam Güneş tutulması sırasında Güneş'in normalde beyaz görünen dış kısmı altın rengine büründü. Bilim insanları sıra dışı görüntünün arkasında yatan nedeni açıkladı.
Geçen hafta gerçekleşen tam Güneş tutulması, İspanya'daki gözlemcilere alışılmışın dışında bir manzara sundu.
Ay'ın Güneş'i tamamen örtmesiyle ortaya çıkan ve normal şartlarda inci beyazı veya gümüş renginde görünen Güneş'in dış atmosferi, bu kez belirgin bir altın sarısı renge büründü.
İspanya'nın Benavente kentinden görüntülenen tutulmada altın renkli korona ile Güneş'in kenarında beliren parlak pembe çıkıntı dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.
GÜNEŞ NEDEN ALTIN RENGİNE BÜRÜNDÜ?
Tam Güneş tutulması sırasında Ay, Güneş'in parlak diskini tamamen kapatıyor. Böylece normal şartlarda Güneş'in yoğun ışığı nedeniyle çıplak gözle görülemeyen çok daha sönük dış atmosferi, yani korona, görünür hale geliyor.
Milyonlarca derece sıcaklığa ulaşabilen korona, tutulmalar sırasında genellikle beyaz veya gümüşümsü bir renkte görülüyor.
İspanya'da ise tutulmanın gün batımına yakın gerçekleşmesi bu görüntüyü değiştirdi.
Güneş ufka yaklaştıkça ışığı gözlemciye ulaşmadan önce Dünya atmosferinin çok daha uzun bir bölümünden geçmek zorunda kalıyor.
Atmosferdeki moleküller bu yolculuk sırasında özellikle mavi gibi kısa dalga boylarındaki ışığı daha fazla saçıyor. Geriye kırmızı, turuncu ve sarı gibi daha sıcak tonların ağırlıkta olduğu ışık kalıyor.
Gün batımlarının kırmızı ve turuncu görünmesinin arkasında da aynı temel fiziksel süreç bulunuyor.
ORMAN YANGINLARININ DUMANI RENGİ GÜÇLENDİRDİ
Tutulma sırasında atmosferdeki koşullar da altın renginin daha belirgin hale gelmesine katkıda bulundu.
Yakındaki orman yangınlarından kaynaklanan yoğun duman, atmosferde ek bir filtre görevi gördü.
Duman parçacıkları mavi ışığın daha büyük bölümünü dağıtarak tutulma sırasında görülebilen sıcak renk tonlarını güçlendirdi. Gün batımı ile yangın dumanının birleşmesi sonucunda Güneş'in koronası alışılmış beyaz görüntüsü yerine yoğun bir altın ve kırmızı rengine büründü.
ALTIN RENGİNİN YANINDA PEMBE PARILTI
Fotoğraflarda dikkat çeken tek renk altın sarısı değildi.
Güneş'in sol kenarında büyük ve parlak pembe bir Güneş çıkıntısı da görüntülendi.
Güneş çıkıntıları, yıldızın yüzeyinden dışarı doğru uzanan devasa sıcak plazma yapıları olarak biliniyor. Bu yapılar Güneş'in güçlü manyetik alanları tarafından şekillendiriliyor.
Görüntüdeki çıkıntının hidrojenle ilişkili belirli dalga boylarında güçlü ışık yayması, atmosferdeki filtrelemeye rağmen parlak pembe renginin korunmasını sağladı.
Böylece altın sarısı korona ile pembe Güneş çıkıntısı, tutulmanın en sıra dışı görüntülerinden birini ortaya çıkardı.