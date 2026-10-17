117 yaşındaki kadının emekli maaşı "öldü sanılarak" kesildi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğan, İkinci Dünya Savaşı bittiğinde 36 yaşına giren ve Arnavutluk'taki komünist rejimi geride bırakan Kamile Marra, bu hafta 117 yaşına girdi.

Başkent Tiran'ın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Ferras köyünde meyve ağaçlarının arasında yaşayan Marra için ne resmi rekorlar ne de yetkilileri hayatta olduğuna inandırma çabası bir anlam taşıyor.

Fransız AFP ajansının haberine göre Marra, "Tanrı ne kadar takdir ettiyse o kadar yaşarsınız" diyor ve ülkenin yüksek zirvelerinden birine atıfla ekliyor: "Hayat, çiçek açmış Tomorr Dağı gibi güzel."

Resmi kayıtlarda doğum tarihi 19 Ağustos 1909 olarak yer alan Marra, bu tarihe göre Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ilan edilen Britanyalı Ethel Caterham'dan iki gün daha yaşlı.