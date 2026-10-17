117 yaşındaki kadının emekli maaşı "öldü sanılarak" kesildi
17.10.2026 13:02
Arnavutluk'ta yaşayan 117 yaşındaki Kamile Marra, resmi belgelere göre dünyanın en yaşlı kadını unvanını taşıyan kişiden iki gün daha büyük bir tarihe sahip.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğan, İkinci Dünya Savaşı bittiğinde 36 yaşına giren ve Arnavutluk'taki komünist rejimi geride bırakan Kamile Marra, bu hafta 117 yaşına girdi.
Başkent Tiran'ın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Ferras köyünde meyve ağaçlarının arasında yaşayan Marra için ne resmi rekorlar ne de yetkilileri hayatta olduğuna inandırma çabası bir anlam taşıyor.
Fransız AFP ajansının haberine göre Marra, "Tanrı ne kadar takdir ettiyse o kadar yaşarsınız" diyor ve ülkenin yüksek zirvelerinden birine atıfla ekliyor: "Hayat, çiçek açmış Tomorr Dağı gibi güzel."
Resmi kayıtlarda doğum tarihi 19 Ağustos 1909 olarak yer alan Marra, bu tarihe göre Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ilan edilen Britanyalı Ethel Caterham'dan iki gün daha yaşlı.
BÜROKRASİ ÖLDÜĞÜNÜ ZANNETTİ, EMEKLİ MAAŞINI KESTİ
110 yaşını aşan kişilerin kesin yaşını kanıtlamak küresel ölçekte ciddi bir sorun.
Sıra dışı bilimsel araştırmalara verilen 2024 Ig Nobel Ödülü'nü kazanan bir çalışma, uzun yaşam iddialarının çoğunlukla yetersiz nüfus kayıtları ve emeklilik usulsüzlüklerinin yaygın olduğu bölgelerden çıktığını gösteriyor.
Ancak Marra'nın ailesi, ellerindeki belgelerin doğruluğuna güveniyor.
Aile, Guinness yetkilileriyle iletişime geçti. Ellerinde 1945 tarihli bir doğum belgesi, 1978'de verilen bir pasaport ve aynı tarihi taşıyan güncel bir kimlik kartı var.
Buna karşılık Marra'nın yaşı, yerel makamları bile şaşırttı. 80 yaşındaki oğlu Hysen, annesi 100 yaşına girdiğinde yetkililerin onun öldüğünü varsayarak emekli maaşını kestiğini anlatıyor.
Hysen, "Annemin hala hayatta olduğuna inanmadılar" diyerek, kesilen düşük miktardaki ödemeyi yeniden bağlatabilmek için tanık ifadeleri dahil pek çok kanıt sunmak zorunda kaldığını aktarıyor.
Hükümet, bu ayın başlarında Marra'ya yaşı vesilesiyle özel bi aylık bağladı.
DOKTORA HİÇ GİTMEDİ, CEBİNDE FESLEĞEN YAPRAĞI TAŞIYOR
Ömrünün neredeyse tamamını köyünde kendi yiyeceğini yetiştirerek ve hayvan otlatarak geçiren Marra, bugüne kadar hiç doktora gitmedi.
Oğlu Hysen, annesinin sağlığının yerinde olduğunu ve hayatı boyunca hiç ilaç kullanmadığını belirtiyor.
Güne erken başlayan 117 yaşındaki Marra; avluyu süpürüyor, çiçekleri suluyor, tavukları besliyor ve ardından çok sevdiği kahvesini içiyor.
Birlikte yaşadığı oğluyla meyve bahçesinde yürüyüşe çıkıp olgunlaşan narları toplayan Marra, kokusunu sevdiği için ceplerinde mutlaka fesleğen yaprakları taşıyor.
Eşini 36 yıl önce kaybeden Marra, görücü usulüyle başlayan ancak sevgiyle süren evliliğinden yedi çocuk sahibi oldu.
Kaybettiği yakınlarını anarken duygulanan Marra, ailesinin beş kuşağının büyümesine tanıklık etti.
Evdeki gençlik yıllarından kalan tek hatıra ise yaklaşık yüz yıl önce çektirdiği bir fotoğraf.