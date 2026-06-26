126 yılın en şiddetli depremi: Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor

İsviçre, İspanya, Fransa, Portekiz ve Meksika arama kurtarma ekipleri gönderme kararı alırken, ABD iki savaş gemisi, nakliye uçakları ve helikopterlerin yanı sıra 150 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hükümetimizin tüm kurumlarıyla kapsamlı bir müdahale yürütüyoruz. Büyük, hızlı ve etkili olacak." dedi.

Çin, Hindistan, Brezilya ve İran da yardım teklifinde bulunurken, Papa 14. Leo ülkeye ilk etapta 100 bin euro yardım gönderdi.

VENEZUELA'DA SON 126 YILIN EN GÜÇLÜ DEPREMİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaşanan felaket nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtirken, BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Venezuela tarihinin son 126 yılın en güçlü depremiyle karşı karşıya olduğunu ve toparlanmanın "büyük ölçekli uluslararası dayanışma" gerektireceğini ifade etti.