126 yılın en şiddetli depremi: Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor
26.06.2026 08:57
Venezuela'yı peş peşe vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 235'e yükseldi. Binlerce kişinin yaralandığı felakette enkaz altındaki sağ kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor.
ENKAZ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ
Venezuela'da çarşamba gecesi 40 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, ülkenin kuzeyinde büyük yıkıma yol açtı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre meydana gelen depremlerde çok sayıda bina yıkıldı.
Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, can kaybının en az 235'e yükseldiğini, yaklaşık 4 bin 300 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgede hissedilmeye devam eden artçı sarsıntılar ise kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.
ENKAZ ALTINDA YARDIM ÇIĞLIKLARI
Başkent Karakas'ın kuzeyindeki La Guaira eyaletinde kurtarma ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle birçok kişi enkaz altında mahsur kaldı.
Bölge sakinleri, saatler boyunca yardım bekleyen genç bir kızın sesini duyduklarını ancak gerekli ekipman bulunamadığı için kurtarılamadığını ve yaşamını yitirdiğini anlattı.
Yine La Guaira'da çöken bir binanın enkazından üç kişinin sesinin geldiği belirtilirken, mahalle sakinleri yeterli ekipmanları olmadığı için müdahale edemediklerini söyledi.
Kentteki Domingo Luciani Hastanesi'nde görev yapan bir doktor ise enkazdan çıkarılan çocukların bazılarının ambulanslarla tek başlarına hastaneye getirildiğini, kimilerinin isimlerini söyleyebildiğini, bazılarının ise yalnızca kollarındaki kimlik bantlarıyla tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.
KURTARMA ÇALIŞMALARI YETERSİZ KALDI
AFP'ye konuşan bir kurtarma görevlisi, eğitimli personel eksikliği ve teknik imkanların yetersizliği nedeniyle çalışmaların son derece güç koşullarda yürütüldüğünü söyledi.
Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, afet bölgesi ilan edilen La Guaira'yı ziyaret ederken, AFP muhabirleri kentte bazı kişilerin bir süpermarketi yağmaladığına tanık oldu.
Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin Venezuela Direktörü Nicole Kast ise yaşananları "felaket" olarak nitelendirdi.
DÜNYADAN YARDIM SEFERBERLİĞİ
İsviçre, İspanya, Fransa, Portekiz ve Meksika arama kurtarma ekipleri gönderme kararı alırken, ABD iki savaş gemisi, nakliye uçakları ve helikopterlerin yanı sıra 150 milyon dolarlık yardım paketi açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hükümetimizin tüm kurumlarıyla kapsamlı bir müdahale yürütüyoruz. Büyük, hızlı ve etkili olacak." dedi.
Çin, Hindistan, Brezilya ve İran da yardım teklifinde bulunurken, Papa 14. Leo ülkeye ilk etapta 100 bin euro yardım gönderdi.
VENEZUELA'DA SON 126 YILIN EN GÜÇLÜ DEPREMİ
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaşanan felaket nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtirken, BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Venezuela tarihinin son 126 yılın en güçlü depremiyle karşı karşıya olduğunu ve toparlanmanın "büyük ölçekli uluslararası dayanışma" gerektireceğini ifade etti.
SARSINTILAR KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ
Karayip ve Güney Amerika tektonik plakalarının sınırında yer alan Venezuela'da depremler Kolombiya ve Brezilya'da da hissedildi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da vatandaşlar tedbir amacıyla binaları tahliye ederken, Brezilya'nın kuzeyindeki birçok kentte de sarsıntılar kaydedildi.
Başkent Caracas'ta ise çok sayıda kişi artçı depremler nedeniyle geceyi sokaklarda ve araçlarında geçirmek zorunda kaldı.
Sosyal medyada kızının yaşadığı binanın çöktüğünü gören 60 yaşındaki Rita Gomez, Caracas'a giderek enkaz başında beklemeye başladı. Ağır iş makinelerinin bölgeye ulaştığını belirten Gomez, "Mahalle halkı büyük dayanışma gösteriyor. Kızımı sağ bulacaklarına inanıyoruz." dedi.