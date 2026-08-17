13 bin kişi evsiz kaldı
17.08.2026 09:07
Endonezya'nın doğusunda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde 53 kişi hayatını kaybetti, evlerine dönemeyenlerin sayısı 12 bin 800'e ulaştı.
Endonezya'nın doğusunu vuran şiddetli deprem nedeniyle yerinden edilen binlerce kişi, okullarda, polis merkezlerinde ve kamu binalarında barınırken, birçoğu pazartesi günü açıkta kalarak acil ihtiyaç duyulan yardımları beklemeyi sürdürdü.
Cumartesi günü erken saatlerde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntıda 53 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı. Kurtarma yetkilileri kayıp bildirimi bulunmadığını açıkladı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Berton Suar Pelita Panjaitan AFP'ye yaptığı açıklamada, evlerine dönemeyenlerin sayısının pazartesi sabahı itibarıyla 12 bin 800'e çıktığını ve bu kişilerin Flores Adası'ndaki çeşitli kasabalara dağıldığını bildirdi.
Flores sakinlerinin birçoğu, bölgede yüzlerce artçı sarsıntının sürmesi sebebiyle evlerine dönmekten korkarak üst üste ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.
Merkez üssüne en yakın bölge olan Nagekeo idari birimine bağlı küçük Mbay kasabasında çok sayıda bölge sakini, branda ve direklerle kurdukları derme çatma çadırlarda kaldı.
Yaklaşık 30 kişinin barındığı kendi yaptığı çadırın önünde AFP'ye konuşan 32 yaşındaki Mbay sakini Junaidin, "Evlerimiz artık oturulacak gibi değil, birçoğu çöktü ve çatlaklarla dolu, bu yüzden artık içeri giremiyoruz. Evlerimize sadece su, kıyafet ve yastık almak için uğruyor, sonra geceleri burada geçiriyoruz" dedi.
Flores sakinlerinin çoğu, 1992 yılında adayı vuran, tsunamiyi tetikleyen ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin ölümüne yol açan 7,7 büyüklüğündeki bir diğer depremin travmatik anılarını taşıyor.
Endonezyalıların birçoğu gibi tek isim kullanan Junaidin, ülkenin başkent Jakarta'da Bağımsızlık Günü'nü törenlerle kutladığı sırada yardımların kendilerine ulaşmasında hissedilen gecikmeye tepki gösterdi.
Junaidin, "Burada kendi başımıza kaldık. Hükümetten gelen yardıma gelince, hiçbir şey ulaşmadı; ne çadır, ne ilaç, ne yiyecek, ne içme suyu, hiçbir şey yok. Lütfen gözlerinizi açın hükümet yetkilileri. Biz sizin halkınızız, sizin bir parçanızız. Bu yüzden lütfen bizimle ilgilenin" ifadelerini kullandı.
Endonezya Hava Kuvvetleri, iki Hercules nakliye uçağı ve bir Boeing ile havadan 13 ton acil yardım malzemesi taşındığını duyurdu.
Devlet haber ajansı Antara'nın Kupang'daki El Tari Hava Üssü Komutanı'na dayandırdığı habere göre, izole edilmiş topluluklardaki depremzedelere acil yardım malzemelerini doğrudan ulaştırmak amacıyla helikopterler de sevk edildi.
Sağlanan yardımların gıda, giysi, temiz su ve acil tıbbi ekipmanı kapsadığı, ordunun da ana dağıtım merkezlerinde yardım çalışmalarını desteklemek üzere personel görevlendirdiği kaydedildi.
Bölge halkı için ise bu yardımların gelişi yeterince hızlı olmadı.
Üç çocuk annesi 31 yaşındaki Mbay sakini Siti Saudah Daso, "Hiçbir şey almadan kaçtık. Sadece üzerimizdeki kıyafetler vardı. Biz mağduruz; bir afet yaşıyoruz. Bize bir şeyler vereceklerini söylediler ama ortada bir icraat yok. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse biraz kırgın ve hayal kırıklığı içindeyiz" diye konuştu.
Arama kurtarma yetkilisi Fathur Rahman, pazartesi sabahı AFP'ye yaptığı açıklamada, ekiplerin afetten etkilenen bölgede kazazedeleri aramayı sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:
"Karadan ve helikopterlerle havadan operasyon yürütüyoruz. Kayıp kişilere dair bir ihbar gelmedi ancak sadece emin olmak için bölgeyi taramaya devam ediyoruz."
Jeoloji yetkilileri, sığ odaklı sarsıntının merkez üssünün Flores'in hemen kuzey kıyısı açıklarında yer aldığını bildirdi.
Depremden etkilenen bölgelerde yüksek katlı binaların neredeyse hiç bulunmadığı kaydedildi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Berton, adada en az 914 evin ağır hasar gördüğünü, yüzlercesinin ise daha hafif derecede zarar aldığını aktardı.
Eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra kamu binalarının da aralarında bulunduğu onlarca resmi yapının depremden etkilendiği bildirildi.
Save the Children adlı sivil toplum kuruluşu, depremin ardından 8 binden fazla çocuğun güvenlik riskleriyle ve eğitimlerinin aksaması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Endonezya, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik havzası boyunca uzanan yoğun sismik faaliyetlerin bulunduğu Pasifik "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşıyor.
Sumatra kıyısı açıklarında 2004 yılında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki yıkıcı deprem, bölge genelinde 220 bin kişinin, bunlardan yaklaşık 170 bininin ise Endonezya'da ölümüne yol açan bir tsunamiyi tetiklemişti.
Bu sarsıntı, kaydedilmiş tarihin en ölümcül doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.