13 yılda büyük değişim. Dünya'nın şehirleri renk değiştiriyor

Değişimin en net görüldüğü şehirlerden biri Miami oldu.

Pettit'in 2012 ve 2024 yıllarında çektiği iki fotoğraf karşılaştırıldığında, kentin sarı ağırlıklı gece manzarasının büyük ölçüde beyaz ışığa dönüştüğü görülüyor.

Astronot, geçmişte sodyum lambalarının yoğun sarı ışığının diğer renkleri bastırdığını, LED'lerin yaygınlaşmasıyla Miami'nin farklı renklerinin artık yörüngeden ayırt edilebildiğini belirtti.

Benzer bir dönüşüm Las Vegas'ta da yaşandı. 2012 ve 2025 yıllarında çekilen görüntüler, kentin gece görünümündeki belirgin değişimi ortaya koydu.

Pettit, Las Vegas'ın yeni LED ışık kaynaklarıyla gösterişli görünümünü sürdürdüğünü, görüntülerde dev Sphere yapısının da büyük mor bir nokta olarak seçilebildiğini ifade etti.

Chicago, Sao Paulo ve Seul'de de benzer değişimler gözlendi.