1,5 milyon dolarlık yapay zeka filmi sinema salonlarında ilgi görmedi

Yapım şirketi Bona Film Group CEO'su Jiang Defu, Çin sinema sektörü yayını Yuli'ye verdiği demeçte izleyiciden gelen mesafeli yaklaşımı kabul etti.

Jiang, projenin sınırları zorladığını belirterek "Bunu ilk deneyen, sinema salonu gösterim iznini ilk alan ve izleyici karşısında ilk sınanan biz olduk. Bence bu hiç de kolay bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

Bona Film Group verilerine göre, 10 milyon yuandan (yaklaşık 1,5 milyon dolar) fazla bütçeye mal olan projenin yapımı için yaklaşık 100 kişilik ekip iki yılı aşkın süre çalıştı.

Filmin dün düzenlenen ücretsiz ön gösterimine katılan Iris Yang, yapımın kalitesini gerekçe göstererek sinema bileti için ücret ödemeyeceğini dile getirdi.

Yang, "Yapay zeka üretimi Avatar düzeyinde bir sinema deneyimi sunabilirse bilet parası ödemeyi düşünürüm" ifadesini kullandı.