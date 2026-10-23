1,5 milyon dolarlık yapay zeka filmi sinema salonlarında ilgi görmedi
23.10.2026 10:17
Çin'de tamamı yapay zekayla hazırlanan ilk uzun metrajlı film cuma günü 10 binden fazla seansla vizyona girdi. Yapımına milyonluk bütçe harcanan film, gişede beklentilerin gerisinde kaldı.
Çin sinemalarında gösterime giren ve tamamı yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk uzun metrajlı film, gişede beklenen ilgiyi yakalayamadı.
"Sanxingdui: Future Past" isimli bilim kurgu gerilim filmi bugün vizyona girdi. Bilet satış platformu Maoyan, yapım için ilk gün 10 binden fazla seans planlandığını duyurdu.
Sinema salonlarındaki yaygın gösterim ağına rağmen izleyicinin filme ilgisi sınırlı kaldı.
Dün akşam itibarıyla ön satış hasılatı 65 bin yuan (yaklaşık 9 bin 700 dolar) düzeyinde gerçekleşti. Platform, toplam gişe gelirinin 100 bin yuanın altında kalacağını öngördü.
YAPIM ŞİRKETİ İLK DENEME OLMANIN ZORLUKLARINA İŞARET ETTİ
Yapım şirketi Bona Film Group CEO'su Jiang Defu, Çin sinema sektörü yayını Yuli'ye verdiği demeçte izleyiciden gelen mesafeli yaklaşımı kabul etti.
Jiang, projenin sınırları zorladığını belirterek "Bunu ilk deneyen, sinema salonu gösterim iznini ilk alan ve izleyici karşısında ilk sınanan biz olduk. Bence bu hiç de kolay bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.
Bona Film Group verilerine göre, 10 milyon yuandan (yaklaşık 1,5 milyon dolar) fazla bütçeye mal olan projenin yapımı için yaklaşık 100 kişilik ekip iki yılı aşkın süre çalıştı.
Filmin dün düzenlenen ücretsiz ön gösterimine katılan Iris Yang, yapımın kalitesini gerekçe göstererek sinema bileti için ücret ödemeyeceğini dile getirdi.
Yang, "Yapay zeka üretimi Avatar düzeyinde bir sinema deneyimi sunabilirse bilet parası ödemeyi düşünürüm" ifadesini kullandı.
KISA VİDEOLAR İLGİ GÖRSE DE SİNEMA İZLEYİCİSİ ÇEKİMSER
Yapay zeka destekli video içerikleri Çin genelinde yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor. TikTok'un Çin versiyonu Douyin üzerinde yapay zekayla hazırlanan kısa dramalar yalnızca eylül ayında 200 milyardan fazla izlenme sayısına ulaştı.
Fransız haber ajansı AFP'ye değerlendirmede bulunan bağımsız yapay zeka yönetmeni Zhang Jun, "İzleyiciler yalnızca yapay zekayla üretildi diye bir filme doğrudan bilet parası ödemez" dedi.
Sosyal medya platformu Weibo'daki kullanıcılar da yapay zeka filmlerinin beyaz perdeye taşınmasına temkinli yaklaştı.
Bir Weibo kullanıcısı yaptığı yorumda, "Dijital yayın platformlarında ücretsiz sunulsaydı efsane haline gelebilirdi. Ancak izlemek için para vermek mi? İnsanlar mevcut aşamada bunu kabullenmeyecektir" görüşünü paylaştı.
YAPA ZEKA SİNEMA SEKTÖRÜNE YAYILIYOR
Yapay zeka teknolojisindeki ilerleme, Hollywood'da çalışan sektör profesyonelleri arasında iş kaygısına yol açmaya devam ediyor.
ABD pazarında da yapay zekayla üretilen "Gods Don't Give Gifts" adlı bilim kurgu filminin 4 Aralık tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
Sektörde iş kaybı endişelerini artıran ve söyleşileri internette ilgi çeken Tilly Norwood isimli sanal aktörün ise yakında "Misaligned" adlı filmde yer alacağı belirtiliyor.