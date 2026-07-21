15 milyonda bir: Tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi

Emily, Harriet, Catherine ve Alexa isimleri verilen bebekler 14 Temmuz’da dünyaya geldi. Bebeklerden birine, gebelik sürecini takip eden doktor Alexa Bendall’ın adı verildi.

Bendall, “Bu çok güzel bir jest. Bu olağanüstü aileye bakım verebilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Artık gerçekten oldukça büyük bir aile oldular.” ifadelerini kullandı.

Gebeliğin çok yüksek risk taşıdığı ancak Na’amoana’nın sürecin başından itibaren bütün zorluklarla güçlü biçimde mücadele ettiği belirtildi.

Bendall, doğal yolla meydana gelen bu tür bir dördüz gebeliğe daha önce rastlamadıklarını belirterek, “Anne, hem kendisi hem de bebekleri açısından ortaya çıkabilecek bütün komplikasyonlardan ve risklerden bir şekilde kaçınmayı başardı. Bugün dört sağlıklı ve güzel kız bebeğiyle burada.” dedi.