15 milyonda bir: Tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi
21.07.2026 00:44
Avustralya’nın Brisbane kentinde yaşayan 34 yaşındaki Jenitar Na’amoana, doğal yolla gerçekleşen ve “15 milyonda bir” görüldüğü belirtilen gebeliğin ardından tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Vakanın Avustralya’da bir ilk olduğu değerlendiriliyor.
Daha önce dört çocuk sahibi olan ve yeniden hamile kalmayı planlamayan Na’amoana’nın gebeliğinde, döllenen tek yumurta dörde bölündü. Böylece anne karnındaki dört bebeğin genetik olarak birbirinin aynısı olduğu belirlendi.
Na’amoana, gebeliğin 28’inci haftasını biraz geçtikten sonra Royal Brisbane and Women’s Hospital’da geniş bir sağlık ekibinin katıldığı sezaryen operasyonuyla dört kız çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumun ardından Na’amoana ailesindeki çocuk sayısı sekize yükseldi.
Hastanede görev yapan maternal fetal tıp uzmanı ve kadın doğum doktoru Alexa Bendall, benzer bir vakanın Avustralya’da daha önce görülmediğini düşündüklerini söyledi.
Bendall, “Bu duyulmamış bir durum. Avustralya’da daha önce yaşandığını sanmıyoruz. Dünyanın başka yerlerinde de belki yalnızca iki benzer vaka vardır” dedi.
Na’amoana, hamile olduğunu öğrendiğinde dört çocuğunun en küçüğünü hâlâ emziriyordu. Aile, hastanede yapılan kontrollerde tek bebek yerine dört bebek beklediklerini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.
Emily, Harriet, Catherine ve Alexa isimleri verilen bebekler 14 Temmuz’da dünyaya geldi. Bebeklerden birine, gebelik sürecini takip eden doktor Alexa Bendall’ın adı verildi.
Bendall, “Bu çok güzel bir jest. Bu olağanüstü aileye bakım verebilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Artık gerçekten oldukça büyük bir aile oldular.” ifadelerini kullandı.
Gebeliğin çok yüksek risk taşıdığı ancak Na’amoana’nın sürecin başından itibaren bütün zorluklarla güçlü biçimde mücadele ettiği belirtildi.
Bendall, doğal yolla meydana gelen bu tür bir dördüz gebeliğe daha önce rastlamadıklarını belirterek, “Anne, hem kendisi hem de bebekleri açısından ortaya çıkabilecek bütün komplikasyonlardan ve risklerden bir şekilde kaçınmayı başardı. Bugün dört sağlıklı ve güzel kız bebeğiyle burada.” dedi.
Prematüre dünyaya gelen dört bebeğin bir süre daha hastanede gözetim altında tutulması bekleniyor. Doktorlar, bebeklerin uzun vadeli sağlık durumlarına ilişkin görünümün oldukça olumlu olduğunu belirtti.
Aile, dört bebeğin sağlık, ulaşım ve günlük yaşam masraflarını karşılayabilmek amacıyla yardım kampanyası başlattı. Toplanacak paranın, en az 10 veya 12 kişilik bir araç alınmasında da kullanılması planlanıyor.